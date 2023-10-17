港股全日升132點　成交額縮至635億元　小米飆4%表現冠藍籌

美國三大指數於周一（16日）悉數高收，其中道指曾重上34000點，收市報33984點，升314點。反映科技股走勢的納指，更跑贏道指，升1.2%。亞太區股市今早亦隨美股上揚，其中日本股市升逾400點，重上32000點。



【17:55】

港股反彈並曾收復17800點。雖然大市上揚，但是交投更為淡靜，全日成交額縮至逾600億元。

恒指收市報17773點，升132點，國指升42點，報6092點，科指升24點，報3836點，成交額為635億元。

小米（1810）升4%，聯想（0992）升3.2%。

京東系上揚，京東（9618）升2.2%，京東健康（6618）升0.8%，京東物流（2618）升1.5%。

科技股方面，阿里（9988）升0.9%，騰訊（0700）升0.3%，美團（3690）升0.7%，百度（9888）跌1.6%。

銀行股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，友邦（1299）升1.6%，港交所（0388）升1.5%。

【15:20】

內地股市普遍高收，上證收市報3083點，升9點，深成指數收市報9940點，升15點，滬深300指數收市報3639點，升12點，創業板指數收市報1961點，升5點。

港股方面，恒指最新報17780點，升140點，國指升46點，報6096點，科指升22點，報3834點。

【13:45】

港股維持逾百點升幅，恒指最新報17767點，升127點，國指升41點，報6091點，科指升23點，報3835點。

康師傅（0322）升3.6%，申洲（2313）升3.3%，小米（1810）升3%。

【12:14】

港股半日高收，更一度收復17800點。恒指最新報17763點，升123點，國指升42點，報6092點，科指升27點，報3839點，成交額為337億元。

申洲（2313）升3.9%，中午收市報79元，互太紡織（1382）升0.6%，晶苑（2232）升0.8%。

科技股方面，阿里（9988）升0.8%，報81.95元，騰訊（0700）升0.4%，美團（3690）升0.8%，小米（1810）升3.2%，百度（9888）跌1.3%。

京東系上揚，京東（9618）升1.8%，京東健康（6618）升1.6%，京東物流（2618）升2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，友邦（1299）升1%，港交所（0388）升1%。

內銀股方面，工行（1398）升1.8%，建行（0939）升1.1%，中行（3988）升1.1%。

【11:24】

港股升幅擴大，並收復17800點，恒指最新報17813點，升172點，國指升58點，報6108點，科指升42點，報3853點。

申洲（2313）升3.7%，最新報78.85元，互太紡織（1382）升0.6%。

康師傅（0322）升3.4%，統一企業（0220）升2.5%。

【10:05】

港股升幅收窄，恒指最新報17734點，升93點，國指升31點，報6080點，科指升14點，報3825點。

內需及消費股上揚，潤啤（0291）升2.9%，蒙牛（2319）升2.6%。

醫藥股方面，翰森製藥（3692）升2.6%，中生製藥（1177）升2.2%。

科技股方面，京東（9618）升2.6%，京東健康（6618）升0.8%，京東物流（2618）升1.3%。

【09:28】

恒指最新報17806點，高開165點，國指高開59點，報6108點，科指高開43點，報3855點。

科技股上揚，阿里（9988）高開0.7%，美團（3690）高開1.7%，騰訊（0700）高開1.1%，小米（1810）高開1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%，友邦（1299）高開1.3%，港交所（0388）高開0.8%。

內房股方面，碧桂園（2007）高開1.4%，龍湖（0960）高開1%。

內銀股方面，建行（0939）高開0.6%，工行（1398）高開0.5%。