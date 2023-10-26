本港9月出口跌5.3%　政府料短期表現仍受壓

政府統計處公布，繼8月份下跌3.7%後，9月份商品整體出口貨值為3803億元，按年下跌5.3%。同時，繼8月份下跌0.3%後，9月份商品進口貨值為4449億元，按年下跌0.4%。9月份錄得有形貿易逆差646億元，相等於商品進口貨值的14.5%。

按國家／地區分析，9月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌7.3%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡下跌44.8%、菲律賓下跌18.6%、日本下跌14.5%和中國內地下跌9.7%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國升60.5%和美國升3.1%。

今年首9月，商品整體出口貨值按年下跌12.3%，商品進口貨值下跌9.8%。另外，首9個月錄得有形貿易逆差3543億元，相等於商品進口貨值的10.5%。

政府發言人表示，2023年9月商品出口依然疲弱。輸往內地及歐盟的出口按年繼續下跌，輸往美國的出口則錄得增長。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，環球經濟環境困難及地緣政治局勢多變，在短期內將繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。