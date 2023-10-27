TVB飆近14%　受惠兩大業務收入　料下半年實現正數EBITDA

TVB（電視廣播，0511）宣佈，集團預計將在截至12月底的6個月期間實現正數EBITDA，稱「繼續努力扭虧，業務持續向好」。而此前半年即截至今年6月底，公司EBITDA仍為虧損，金額為1.86億元。TVB最新報3.22元，升13.78%。



廣告收入回暖受惠於老客回歸

截至9月底止季度內，公司於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率，合計達到79%的市場份額。

儘管經濟環境不佳，公司指季度內其地面免費頻道廣告收入仍呈現出積極勢頭。平日黃金時段電視廣告的平均單價於季度內呈現積極趨勢，與截至今年6月30日及去年9月30日止3個月期間相比，分別升16%及46%。公司闡釋原因稱，是由於迎回一段時間並未在其頻道上投放廣告的老客戶。在本季度透過其電視頻道投放廣告的逾400名客戶中，13%為新客戶或闊別兩年或兩年以上後重新回歸的客戶，包括若干藍籌企業客戶。

此外，集團季度內OTT串流業務同步向好，與截至6月30日及去年9月30日止3個月期間相比，尊貴myTV Gold的訂戶分別增長3%及26%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數（MAU）則穩定在約200萬。myTV Super平台數碼廣告的收入亦分別增長12%及16%，預計第四季度增長勢頭將加速，令其能夠取得數碼廣告收入全年逾20%的增長。

公司稱免費電視頻道的收視率在港合計達到79%的市場份額。（資料圖片）

合作內地 電商直播交易總值約2.5億元人幣

在內地業務方面，公司稱中國內地亦為集團季度主要增長動力，多渠道網絡(MCN)業務擴大社交媒體的受眾範圍，且電商直播活動，包括與阿里（9988）旗下淘寶的合作及抖音直播店的活躍度進一步提升。自3月與淘寶建立電商直播合作關係起及直至本季度末止6個月內，取得銷售產品的商品交易總值（GMV）約2.5億元人民幣。

此外，公司年初與內地平台優酷及騰訊（0700）合作，開始五部劇集的拍攝，預計劇集將於第四季度開始為集團帶來收入。