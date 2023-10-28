戴蒙任摩通CEO以來首計劃減持　總值1.36億美元　周五股價挫3.6%

摩根大通指出行政總裁戴蒙將於明年出售100萬股該行股份，為戴蒙本人自2006年擔任摩通行政總裁以來，首次計劃出售該行股份。



受到戴蒙計劃減持拖累，摩通股價於周五跌3.6%，報135.69美元。若按周五收市價計算，戴蒙計劃出售的股份總值1.3569億美元。

根據摩通公告，戴蒙希望尋求財產多元化及稅務安排而出售該行股份，又指出其本人對摩通前景感到非常樂觀。該行發言人亦補充，戴蒙計劃出售股份與接班人計劃無關，他亦無意進一步出售摩通股份。

據資料顯示戴蒙持有860萬股摩通，全為其本人自擔任摩通行政總裁以來獲得的獎勵。按周五收市價計算，戴蒙手上持有的摩通股價總值11.669億美元。同時戴蒙亦擁有56.1萬股未行權的績效股份，以及150萬股股票增值權。

福布斯料戴蒙身家14億美元

據《福布斯》預測，戴蒙身家約14億美元。

基金經理Brian Mulberry指出，個別投資者會視企業最高層出售股份為負面信號，因為此舉或反映對方對公司行景有保留。惟摩通資產負債數據良好，所以戴蒙計劃減持的消息不應被視為負面因素。