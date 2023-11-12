國際金融領袖探討危與機 香港超級聯繫人角色舉足輕重｜林子傑
今個星期，全球金融機構約300名高層主管，出席了在香港舉辦的國際金融領袖投資峰會。其中，超過 90 人是國際金融機構的集團主席或CEO，此比例是去年峰會的兩倍。 華爾街重量級人物—包括摩根士丹利的 James Gorman、高盛的David Solomon、和去年退出活動的花旗集團CEO Jane Fraser及黑石總裁 Jonathan Gray，也都出席了今年的盛事。
去年舉辦國際峰會的主要目的，旨在恢復國際金融機構對香港的信心，因為此前新冠疫情的限制措施，和日益緊張的中美關係及政治氣候，引發了他們對香港作為國際金融中心地位的質疑。
今年，全球頂尖金融領袖齊聚香港，以「與複雜共存」為會議主題，共同探討如何適應今天金融世界的「複雜性」。
峰會中提出香港的關鍵機遇
在會上，中國證監會副主席王建軍承諾，全面支持香港資本市場發展。 他宣布計劃推動香港作為首次公開募股（IPO）中心，並讓內地企業更容易在香港上市。 中國證監會計劃於不久的將來，在香港推出政府債券期權（options)。
貝萊德全球客戶業務主管Mark Wiedman表示，從長遠來看，中國作為全球第二大資本市場，必須成為全球投資組合的一部分。 他更認為，近年中國重大政策的改變，會使個人儲蓄，從房地產和銀行存款，轉而投向更多元化的資本市場。
峰會中提出金融市場的關鍵風險
瑞銀集團董事長 Colm Kelleher 表示，下一次金融危機，很可能在影子銀行（Shadow Banking) 的領域爆發，近年私募基金和其他非銀行機構向企業和消費者大規模的放款，令他非常擔憂。
德意志銀行執行長 Christian Sewing 表示，他最擔心的是地緣政治升級，他認為現時任何新增的地區衝突，都可能導致資本市場的大調整。
橋水投資公司聯席首席投資官 Bob Prince 警告說，市場「低估」了西方貨幣緊縮政策在達到對抗通膨平衡之前，將持續多久。
Citadel 創辦人 Ken Griffin 認為，去全球化存在重大的不確定性，極有可能導致通貨膨脹重燃的風險。 他敦促人們應該繼續投資中國，也認為現時沒有人能夠掌握及理解後全球化世界的不確定性。
結語
筆者認為，全球很少有組織能將本次出席嘉賓的陣容聚集在一起，證明香港金融管理局擁有實現此目標的全球影響力。
許多參與的國際金融機構，在大中華區都擁有龐大的業務，從他們參與此投資峰會的踴躍程度，可見他們並沒有放棄此地區的計劃。但在今天的中美關係和地緣政治環境，平衡多方的持份者，變得極度複雜和困難。從這個角度來看，香港繼續充當中國與西方之間的超級聯繫人角色 (Super Connector) ，在未來數年都十分關鍵。筆者也發現，相比去年，今年西方傳媒對投資峰會的報道變得比較中立及正面。在當下，政府財金官員、本地金融業界參與者和行業協會，都應共同努力發揮香港的獨特角色和影響力。
作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。
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