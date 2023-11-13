首屆香港桂冠論壇揭幕　恒基李家誠：創新是解决生活謎團的關鍵

香港桂冠論壇委員會主辦、李兆基基金全額贊助的首屆香港桂冠論壇今日（13日）於科學園正式開幕。由即日至11月18日一連六日，大會將舉行「匯聚頂尖思維 啟發科學成就」（Meeting of Inspirational Minds）為主題的論壇。是次論壇，匯聚來自世界各地在天文學、生命科學與醫學、數學科學三大領域中，取得卓越成就的20多位邵位邵逸夫獎得獎者、傑出科學家，與全球來自近30個不同國家及地區近200名青年科學家，交流科研相關領域範疇。



行政長官李家超於致辭時表示，港府全力支持科學與創新發展，香港將繼續成為匯聚頂尖思維的世界級協作樞紐，同時歡迎更多傑出的活動和會議，例如桂冠論壇等會議於香港舉行。

首屆香港桂冠論壇揭幕。

於至恒基兆業（0012）主席、李兆基基金董事李家誠在致辭中則表示，李兆基基金很榮幸可以贊助香港桂冠論壇，支持這項世界級學術交流盛事，推動創新和科學方面的突破。基金和恒基地產有著相同的願景和抱負。集團亦一直致力培育年青人，幫助其發揮無限潛能，期望他們為香港、國家以至世界的可持續發展作出貢獻。他又相信，創新是解决生活中許多謎團和難題的關鍵，尤其是在科學、醫學和科技的領域。

期間，李家誠亦感謝論壇主席唐偉章及他的團隊，即使在疫情期間，團隊未有停步，努力舉辦一系列教育活動予本地年青人，激發他們思考，全靠團隊一直努力不懈和付出，論壇才得以成功開展。