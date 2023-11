聯想集團(0992)公布截至今年9月底止現財年第2季業績,季內權益持有人應佔溢利為2.49億元(美元‧下同),按年減少54%。



季內收入144.1億元,按年跌16%,毛利率提增加0.7個百分點至17.5%,經營溢利減少40%至5.14億元。

公司又指出在現財政年度上半年,權益持有人應佔溢利為4.26億元,按年減少60%。派中期息8港仙。

期內收入按年跌20%至273.1億元,毛利率按年增加0.6個百分點至17.5%,經營溢利減少44%至9.04億元。

中國聯想:FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Lenovo logo is seen in this illustration photo January 22, 2018. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo/File Photo