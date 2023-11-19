阿里突取消雲業務上市 　「芯片短板」削前景？｜鄭昆侖

正如筆者在過去幾週以來的看法，國際油價繼續反覆回落。最新的WTI期油價格為每桶75.9美元水平，明顯低於10月19日水平（89.4美元）。上週其中一個焦點是中美兩國元首在APEC峰會會面之後，有否帶來產業的利好訊息。筆者的了解是，兩國承諾重建在高層軍事溝通機制，是其中一個比較上具體而且重要的協議。至於有關經貿以及半導體相關的領域，似乎看不到有明顯的進展。至低限度，近日阿里巴巴（9988）的情況，並不是在暗示中國半導體行業前景順利。忽然宣佈取消雲業務上市計劃之後，阿里巴巴似乎「答錯了考試題目」。在11月17日，阿里巴巴的股價單日下挫9.96%，收報 73.25港元。

阿里巴巴管理層取消雲業務上市計劃，亦嚇壞了投資者。（視覺中國）

內地電商業務勢頭已緩慢，取消雲業務上市等同將估值「再壓低」

上週四晚上，阿里巴巴公佈24財年第2季（至2023年9月30日的3個月）業績。與其他中資科技企業相似，在減省成本之後核心盈利勝預期。阿里巴巴的核心盈利按年升19%。阿里巴巴亦公佈派股息,約每股0.98港元。

然而，市場似乎並不太「收貨」。原因之一是管理層取消雲業務上市計劃，亦嚇壞了投資者。值得留意，在2023年市場仍然對阿里巴巴有期望的原因，包括將多個業務分拆上市，從而帶動總體估值。

其中，雲業務理應是生成式AI時代（Generative AI Era)下最具價值的資產。相對而言，阿里巴巴旗下的中國內地電商業務（淘寶 + 天貓）已成為低增長業務。在24財年第2季，內地電商業務的收入僅按年上升4%。至於財年上半年（至2023年9月30日的6個月）,內地電商業務的收入仍按年上升8%。

換句話說，在中國的消費力降級的情況下，尤其是主打中產市場以及大城市的天貓平台，業務動力已見疲態。相比之下，主打平價貨品市場的拼多多（PDD)，就容易成功吸客。

取消雲業務上市的決定，無疑將阿里巴巴的唯一催化劑移走，再度將估值壓低。早在2021年7月11日的《滴滴螞蟻警世作用 阿里早已無運行》文章，筆者已指出阿里巴巴的行業以及業務問題。當時阿里巴巴已跌至195.5港元（相對於2020年9月的285港元），很多人以為已經夠平。只不過,很多人應該沒有想到之後會跌穿100港元，甚至是近日的73港元水平吧。

中美晶片戰：Flags of China and U.S. are displayed on a printed circuit board with semiconductor chips, in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

阿里巴巴明確地指出AI晶片是行業的短板

是次取消雲業務上市，阿里巴巴指出這是跟AI晶片（先進晶片）供應受到限制有關。明眼人一看便知，美國當局在今年10月中（亦即10月7日哈馬斯突襲以色列, 約1星期後）再度收緊對中國出口AI晶片的措施，而這個因素有可能對阿里巴巴的雲業務構成不細的壓力。

同業騰訊（0700）總裁劉熾平在第3季財報電話會議上表示：「就晶片（芯片）情況而言，目前我們實際上是中國所有參與者中人工智能（AI）晶片庫存最多的企業之一。」

劉氏還指出，騰訊是中國最早訂購Nvidia H800 晶片的公司之一，H800 是Nvidia專門爲中國市場打造的 GPU晶片產品。

在11月17日，騰訊的股價僅下跌2.96%，收報315.2港元。儘早累積AI晶片存貨，是比較上「加分」的地方。那當然，過多1至2年後騰訊AI發展以及晶片的情況究竟如何，這個不妨留到2024年上半年才作擔心吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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