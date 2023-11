阿里突取消雲業務上市 　「芯片短板」削前景？｜鄭昆侖

正如筆者在過去幾週以來的看法,國際油價繼續反覆回落。最新的WTI期油價格為每桶75.9美元水平,明顯低於10月19日水平(89.4美元)。上週其中一個焦點是中美兩國元首在APEC峰會會面之後,有否帶來產業的利好訊息。筆者的了解是,兩國承諾重建在高層軍事溝通機制,是其中一個比較上具體而且重要的協議。至於有關經貿以及半導體相關的領域,似乎看不到有明顯的進展。至低限度,近日阿里巴巴(9988)的情況,並不是在暗示中國半導體行業前景順利。忽然宣佈取消雲業務上市計劃之後,阿里巴巴似乎「答錯了考試題目」。在11月17日,阿里巴巴的股價單日下挫9.96%,收報 73.25港元。

上週四晚上,阿里巴巴公佈24財年第2季(至2023年9月30日的3個月)業績。與其他中資科技企業相似,在減省成本之後核心盈利勝預期。阿里巴巴的核心盈利按年升19%。阿里巴巴亦公佈派股息,約每股0.98港元。

然而,市場似乎並不太「收貨」。原因之一是管理層取消雲業務上市計劃,亦嚇壞了投資者。值得留意,在2023年市場仍然對阿里巴巴有期望的原因,包括將多個業務分拆上市,從而帶動總體估值。

其中,雲業務理應是生成式AI時代(Generative AI Era)下最具價值的資產。相對而言,阿里巴巴旗下的中國內地電商業務(淘寶 + 天貓)已成為低增長業務。在24財年第2季,內地電商業務的收入僅按年上升4%。至於財年上半年(至2023年9月30日的6個月),內地電商業務的收入仍按年上升8%。

換句話說,在中國的消費力降級的情況下,尤其是主打中產市場以及大城市的天貓平台,業務動力已見疲態。相比之下,主打平價貨品市場的拼多多(PDD),就容易成功吸客。

取消雲業務上市的決定,無疑將阿里巴巴的唯一催化劑移走,再度將估值壓低。早在2021年7月11日的《滴滴螞蟻警世作用 阿里早已無運行》文章,筆者已指出阿里巴巴的行業以及業務問題。當時阿里巴巴已跌至195.5港元(相對於2020年9月的285港元),很多人以為已經夠平。只不過,很多人應該沒有想到之後會跌穿100港元,甚至是近日的73港元水平吧。

中美晶片戰:Flags of China and U.S. are displayed on a printed circuit board with semiconductor chips, in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo