港股收市升323點　成交重返千億　中信領漲冠藍籌

【全日收市】恒指收市升323點 染藍藥明康德、理想汽車皆升

港股兩日插624點後，止跌回升。午後升穿上午高位，見17788點，最終收報17778點，升323點或1.86%。全日成交破千億，達1063.65億元。國指升128點或2.16%，報6103點。恒生科技指數收報4077點，升2.45%。

藍籌股成交金額491.1億元，佔大市成交48.47%。中信（0267）升6.54%，收報7.49元，為升幅最大的藍籌；跌幅最大藍籌則為領展（0823），跌2.63%，收報38.8元。

藥明康德（2359）和理想汽車（2015）周五染藍。藥明康德今收報96.35元，升3.49%；理想汽車（2015）收報160.9元，升2.42%。

【14:59】大市升幅收窄 科指高見4083點

恒指升幅收窄至247點或1.4%，報17701點，當前成交額807億元；國指升97點或1.6%，報6071點；科指升74點或1.9%，報4054點。

內地餐飲股全線走高，九毛九（9922）升5.7%；海底撈（6862）升5.3%；呷哺呷哺（0520）升4.5%；蒙牛（2319）升4%；百威亞太﹙1876﹚升4%。

科技股方面，騰訊（0700）抽升3.1%重越320元關口；阿里（9988）升1.2%；京東（9618）升2.8%；網易（9999）升2.2%；快手（1024）升3%。其中京東健康（6618）曾升約半成，現升4.8%。

【中午收市】港股一度重上50天線

恒指連跌兩日後，今早曾升320點，重上50天線。半日升263點或1.5%，報17,717。大市半日成交536億元。國指升107點或1.8%，報6,081。科指升2.1%，報4,065。

中信股份（0267）升5.5%，為半日表現最好藍籌。

當中有6隻藍籌下跌，舜宇（2382）跌1.5%，半日表現最差。

另外，內地餐飲股向好，九毛九（9922）升4.6%；海底撈（6862）升4.3%；呷哺呷哺（0520）升3.9%；蒙牛（2319）升3.7%。

【11:26】港股升逾300點

港股升逾300點，恒指升313點或1.8%，報17767點；國指升124點或2.08%，報6098點；科指升89點或2.24%，報4069點。大市成交額470億元。

中信﹙0267﹚升5.26%，報7.4元；另外，信義光能﹙0968﹚升3.81%、新奧能源升3.64%、百威亞太﹙1876﹚升3.28%。

科技股方面，騰訊﹙0700﹚升2.79%、阿里巴巴﹙9988﹚升0.88%，美團﹙3690﹚則跌0.74%。

【09:46】港股輕微高開

恒指暫升97點或0.56%，報17551點；國指升0.84%或50點，報6024點；科指漲0.7%或27點，報4008點。大市成交144億元。

中升﹙0881﹚漲3%，報19.84元，為表現最佳藍籌股。

科技股方面，京東﹙9618﹚升2.77%、阿里巴巴﹙9988﹚升2.13%、騰訊﹙0700﹚升0.31%。

【09:22】港股輕微高開

港股今日﹙20日﹚開市輕微高開，恒指開盤漲0.98%或171點，報17625點；國指升1.19%或71點，報6045點；科指漲1.26%或49點，報4030點。

上周急挫近一成的阿里巴巴﹙9988﹚高開2.11%，報74.8元。

上周五（17日）恒指公布季檢結果，染藍的理想汽車（2015）與藥明康德（2359）均走高。理想高開2.5%，報161元；藥明康德高開1.9%，報94.9元。