外電︰滙豐持交行股份面臨逾千億元減值風險　政治因素恐限制出貨

受到內地減息及存量房貸利率下調等環境影響，內銀淨息差持續收窄，連帶影響收入及盈利前景，並間接拖累持股的港銀。據外電報道，滙豐持有交通銀行約19%的股份，今年8月，滙豐將其內部估值定為239億美元，比交行股價所暗示的水平高出約145億美元（約1,131億港元），分析認為，這批股份無法輕易出售，且可能需要大幅減值。



滙豐持有交通銀行約19%的股份，今年8月，滙豐將其內部估值定為239億美元。﹙資料圖片﹚

持有交行約兩成股份 為第二大股東

據《華爾街日報》引述研究機構Autonomous表示，對滙豐來說，交行的估值是一個「長期惡化的問題」。該行早前給客戶的一份報告中指出，確實懷疑有一天滙豐將不得不冒險對所持交行資產進行減值處理。

《華爾街日報》分析認為，滙控可能在處理交行股份的問題上受到限制，因為要在中國擴張，滙豐需從中國政府處獲得一系列許可，而處置相關股份將有可能開罪政府部門，擾亂這些計劃。

處置相關股份將有可能開罪政府

以資產規模計，交行是中國的第六大銀行，而目前滙豐是交行僅次於中國政府的第二大股東，擁有兩個董事會席位。滙豐披露的資訊顯示，兩家銀行還達成了「資源共享協議」，根據該協議，滙豐提供員工去幫助交行。

滙豐曾表示，持股交行對其在亞洲的發展宏圖具有重要的戰略意義。目前滙豐大部分利潤來自亞洲，近年滙豐一直縮減北美及歐洲的業務，把更多精力放在亞洲。滙豐在香港佔主導地位，在內地也有不小的業務規模，尤其是財富管理領域。

東方資本董事總經理Andrew Collier表示，滙豐正竭力尋求在中國政治體制與基於美元的政治體制之間左右逢源。若出售在中國的資產，將暗示其對中國經濟的未來沒有信心、正把賭注押到西方身上，這在中國不會受歡迎。

《華爾街日報》分析認為，滙控可能在處理交行股份的問題上受到限制，處置相關股份將有可能開罪政府部門。﹙資料圖片﹚

滙豐的有形帳面價值將減少7%

Autonomous的Costello認為，如果滙豐對持有的交行進行減值，將損害盈利。如果估值減記到符合交行實際股價的水平，那意味著滙豐的有形帳面價值將減少7%。駐泰國的銀行業分析師兼顧問Daniel Tabbush表示，對滙豐這些外資銀行來說，要甩掉一家中資銀行談何容易。他認為，這簡直是不可能，而地緣政治緊張局勢加劇將帶來毀滅性的打擊。

滙豐回應《華爾街日報》表示，其對交行的估值符合會計規則，是基於對歷史盈利的詳細分析以及對現金流、通貨膨脹和利率的長期預測做出的。滙豐稱，管理層不能自行決定是否要計提減值。

滙豐：對交行的估值符合會計規則

滙豐財務總監艾橋智在10月電話會議上曾對分析師表示，有一個嚴格的會計流程，只會按照流程行事。如果出現大額減值，料將給滙豐帶來重創並影響整體利潤。但預計不會影響到銀行投資者最關心的一些指標。部分原因是，根據目前複雜的銀行業規則，由於持有這筆交行股份，滙豐需要從其核心一級資本（一種關鍵的財務緩衝）裏面扣除160多億美元。

滙豐於2004年首次入股總部位於上海的交行，當時支付了17.5億美元。2012年，在交行籌集新資金時，滙豐又買入了這家中資銀行大約17億美元的股票，以維持持股比例。但在多年的疫情限制措施損害了消費者信心並導致許多家庭囤積現金之後，交行等中資銀行受到貸款利率下降和創紀錄的高儲蓄水平擠壓。

最近一季交行利潤下滑了近3%。該行今年前九個月淨息差為1.3%，較上年同期下降0.2個百分點。淨息差指的是銀行淨利息收入和銀行全部生息資產的比值。