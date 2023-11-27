大新︰逾半百萬富翁客為女性　鎖高息結構性存款按年翻2倍

大新銀行10月起向投資資產總值(AUM)達 800萬元的零售銀行高淨值客戶，推出以往只有透過私銀才做到買賣的專業投資者級別的投資產品。大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅表示，這些高淨值客戶中風險胃納較低者除了定存外，也偏好結構性定存產品，利息較定存為高。



陳維堅表示，有見美息見頂，高淨值客戶偏好結構性定存及債券鎖定高息。（資料圖片）

美息見頂 偏好結構性定存及債券鎖定高息

陳維堅表示，有見美息見頂，高淨值客戶投資結構性定存產品時，會傾向做較為長期包括9個月及1年期，貨幣就偏好美元及港元，債券投資方面也會偏好3至5年期以鎖定高息。至於風險胃納較高者，則偏好股票掛鉤產品，美股投資並多於港股。

他表示，大新銀行高淨值客戶平均年齡為50歲以上，平均資產以千萬元計算。性別方面，整體VIP客戶（資產達100萬元或以上，包括高淨值客戶）女性多於男性。目前包括高淨值客戶的整體VIP客戶群，港人佔大部分。相較本地客戶，內地客偏好外幣定存，儲蓄及醫療保險產品。

VIP 銀行服務客戶經理及前線銀保專員人手方面，陳維堅表示，2024 年計劃各新增約 20%。（資料圖片）

擬增聘前線客戶經理及保險專才20%

VIP 客戶經理及前線銀保專員人手方面，陳維堅表示，2024 年計劃各新增約 20%。同時，會計劃將私銀服務逐步開放予高淨值客戶，包括保本結構性產品等。保險方面，也希望推出保費融資等更多適合高淨值客戶的產品。

大新銀行財富管理處財富管理服務投資主管陳建斌表示，聯儲局12月議息會議料不會進一步加息，維持目前高息水平至明年中，有利投資市場掃除不明朗因素。同時，美國明年為大選年，以往大選年股市都會向上，加上企業盈利仍有不錯表現，對美股持審慎向好的看法。

陳建斌表示，對中港股市看法審慎。（顧慧宇攝）

對中港股市看法審慎

中港股市方面，陳建斌表示，內地政府陸續出台支持政策，包括近日有消息稱50家內房白名單即將出台，但不明朗因素仍存在，包括美國對科技股制裁，及早前美國聯邦政府退休基金將中港股票排除，故看法較為審慎。

截至今年 10 月底 ，大新銀行VIP 客戶的投資資產總值按年升幅達到 44%，參與投資活動(除股票外)的 VIP 銀行服務客戶人數亦按年上升近 4 成。當中高資產值客戶群人均財富管理收入按年增加 44%，較其他客戶高出近 1 成。

另外，VIP 客戶中今年第三季的結構性存款交易量按年錄得 2 倍以上升幅，高資產值客戶的投資資產總值平均約 2000萬港元，預期高資產值客戶群的增長率高於 VIP 客戶群。在數碼化需求方面，近 8 成 VIP 銀行服務客戶有使用銀行手機應用程式，人數按年上升 25%，利用數碼平台(大新網上及 App)交易數量按年增加 45%。