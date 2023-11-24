iPhone雙11銷量跌　中國市佔仍佔鰲頭　華為漲幅66%卻輸呢兩間？

研究機構Counterpoint Research昨日（23日）公佈內地「雙11」期間，智能手機銷售情況統計，其中蘋果iPhone手機仍以近25%的市場份額，位列中國市場榜首，不過期內銷額卻按年跌4%。而華為漲勢迅猛，以66%的漲幅領跑，然其市場份額卻遜於小米（1810）及榮耀，小米與榮耀分別以28%、11%的升幅，同錄雙位數增長。



該機構指出，蘋果較之於上月表現有所改善，但供應方面似仍存在問題，不過去年11月蘋果手機的供應存在極端異常，而現在歸於正規，按年數據將有可能轉為正值。

華為今次漲勢強勁，公司歸因為最近推出的 Mate 60系列5G手機，以及舊款P系列4G設備的普及，但該研究機構仍提醒，「該公司公佈了一些非常好的成長數據，但是顯然，存在基數效應」，意指由於上一年度財務或經濟數據，因某些因素導致偏低或偏高，使得本年數據出現高增長或大幅下降，僅以按年增長率計存有失偏頗的可能。

雙11期間中國市場智能手機銷售份額及年增長。（Counterpoint Research截圖）

而就市場總體而言，今年為期兩周的「雙11」活動中，智能手機在中國市場的銷量按年增5%，為第四季度的剩餘時間而言，確立了良好的開端。機構分析師指出，華為與小米仍保持強勁勢頭，華為有望今年增長一半以上，儘管距疫情前水平仍有差距；而就小米而言，伴隨小米14系列的推出，料小米銷量仍有上升空間。