53歲「大美人」李嘉欣(Michele)於2008年11月23日與富豪許晉亨結婚,昨日(23日)已踏入結婚15周年。李嘉欣更於IG甜蜜分享,與許晉亨的合照紀念這重要日子。二人穿上Leather Logo Sneakers情侶鞋放閃,翻查現時該鞋售價約為8500多元,對富豪級的二人來說,價格已經相當親民。



李嘉欣:很高興我們找到彼此

從李嘉欣在IG所分享的照片所見,她輕倚老公許晉亨坐在台階上,二人笑容滿臉。她更在帖文Sweet爆寫上「15 years and counting… so happy we found each other. Happy Anniversary!」(15年過去,很高興我們找到彼此。周年快樂)

事實上,李嘉欣2008年與許晉亨結婚後已經淡出娛樂圈,2011年誕下兒子許建彤(Jayden)後更以照顧兒子為先,但Michele仍然活躍於社交平台,大晒靚相。夫妻二人更相當恩愛,不時到處旅行「拍拖」。