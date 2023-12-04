藥明生物裂口暴瀉後突停牌　預告今日召開業務消息會議

藥明生物﹙2269﹚裂口低開近13%！該股開報37.95元，瀉12.8%，成交額1.85億元。

該股其後跌勢加深，一度瀉逾兩成，低見32.8元。據報價系統，該股於上午10時48分左右，突停牌，公司其後於10時57分出通告指，上午10時49分起短暫停止買賣。因此，與公司有關的所有結構性產品亦已同時短暫停止買賣。

藥明生物停牌前報33.15元，挫23.8%，成交額放量至33.7億元。

公司今早公布，將於今日﹙4日﹚召開業務最新消息會議，並於會議上進行有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報。

藥明生物料今年及上半年業務具挑戰

藥明生物公布業務更新，指出今年及明年上半年最具挑戰，預料明年下半年逐步回暖。公司又預期今年毛利率及增速最具挑戰，惟在未來數年將逐步恢復增長。

公司又指出今年藥物開發業務端收入增速低於預期，主要由於在下行周期中，公司2023年目標120個新增項目顯然過於激進，生物技術融資放緩導致新增項目減少，較去年減少40個新項意味著減少約3億美元收入。公司亦預期生產端收入下降，主要由於下半年監管機構批准滯後，3個來自大藥企的重磅藥延期，影響約1億美元收入。