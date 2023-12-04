人行潘功勝論內地地方債風險　稱必要時提供緊急流動性支持

內地地方債問題嚴峻並引發市場關注，中國人民銀行行長潘功勝表示，必要時對債務負擔相對較重地區提供緊急流動性支持，支持地方政府透過併購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型為市場化企業。



轉型為市場化企業

潘功勝接受內地《新華社》訪問時表示，目前中國金融風險整體可控，金融機構經營整體穩健，金融市場平穩運行，高風險金融機構無論是數量或資產規模，整體上在金融體系只佔比很小。

他指出，今後將配合相關部門和少數高風險機構相對集中的省份，制定實施中小型銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水平，並同時按照市場化、法治化原則處置金融風險，依法保護廣大存戶、中小投資者和被保險人的利益。

地方政府債務35萬億元人民幣

潘功勝日前在出席香港金管局與國際清算銀行（BIS）舉行的高級別會議時曾經表示，中國政府總體債務60萬億元（人民幣‧下同），佔GDP約30%。當中地方政府債務35萬億元，而中央政府債務占GDP的21%。

他又表示，若按國際清算銀行的債務定義，包括資產負債表的債務，中國政府債務佔GDP則為78%，低於已開發經濟體有關債務佔比109%，以及G20經濟體債務佔比94%。

保持人民幣匯率穩定

利率水平方面，他表示，要合理掌握利率水平，推動實體經濟融資成本穩中有降。人行將堅持實施好利率調控，依照經濟法則和逆週期宏觀調控需要，引導和掌握宏觀利率水平，維持利率水準與實現潛在經濟成長的要求相符。 發揮好貸款市場報價利率改革效能，促進降低企業融資及居民信貸成本。 發揮好利率自律機製作用，維護市場競爭秩序。

人民幣匯率方面，潘功勝表示，將保持在合理均衡水準上的基本穩定，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，有效發揮匯率的宏觀經濟和國際收支的自動穩定器功能。

他表示，人行制定與執行貨幣政策，必須平衡短期與長期、穩定成長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，始終保持穩健性，管好貨幣總閘門，守護好老百姓的錢袋子，為穩定物價、促進經濟成長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。