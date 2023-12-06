華為ICT大賽香港站圓滿落幕 助港澳育創科人才 共建國際人才高地

「華為ICT大賽 2023-2024 香港站頒獎典禮」12月2日假香港生產力促進局會議廳舉辦。活動匯聚政府及機構代表、ICT行業精英以及全港11間大專院校師生代表等200餘人，圍繞完善本地創科生態圈、提升創科人才競爭力等議題進行研討，並表彰本屆大賽優勝隊伍。



本屆華為ICT大賽由香港特別行政區政府資訊科技總監辦公室擔任顧問機構，合辦機構共12間，包括（排名不分先後）香港生產力促進局、香港中文大學、香港大學、香港科技大學、香港浸會大學、香港專業教育學院、香港都會大學、香港樹仁大學、香港理工大學，嶺南大學、香港教育大學以及香港城市大學，支持機構包括（排名不分先後）香港通訊業聯會、香港數碼港、香港科學園、大灣區國際信息科技協會、香港電腦學會、香港工程師協會、香港人工智能與機器人學會、香港應用科技研究院以及大灣區5G產業聯盟。

ICT大賽已在港連續舉辦三屆，是次比賽反應熱烈，參賽人數再創新高，吸引本港11間大專院校近900名學生參與。經過數月的網上培訓、初賽篩選及多輪專業評審，共有18支隊伍晉級決賽。雲賽道（Cloud）冠軍由香港理工大學的「PCG」隊摘得，香港大學的「去中心化分布式點讚」隊和香港理工大學的「Zzz」隊分獲亞軍和季軍。計算賽道（Computing）冠軍為香港城市大學的「Tech Savvy」隊，亞軍和季軍分別為職業訓練局的「Open Sauce」 隊和香港理工大學的「PolyEngineer」隊。兩隻冠軍隊伍將在明年作為香港隊代表出戰亞太區域賽，與亞太區優勝隊伍一較高下。同場亦對在2023年昇騰Ascend AI創新大賽中獲得銅獎的香港理工大學「Mindflow」隊進行表彰和頒獎。

各界共倡凝聚力量，提高本港創科人才競爭力

華為香港戰略與市場營銷副行政總裁黃家恆致歡迎辭。

華為香港戰略與市場營銷副行政總裁黃家恆在歡迎辭中向支持本屆大賽的各機構、團體表示最衷心的感謝。他表示：大赛旨在为学生提供一个展现自我、交流思想的全球平台。本屆大賽向學生特別開放華為公司自主研發的三個軟硬件平台——華為鯤鵬、OpenEuler和OpenGuass，令學生掌握最新ICT知識，提升實踐技能。華為亦持續與各界夥伴密切合作，自 2021 年起在香港成立7所 ICT 學院，為學生、教師、終身學習者和在職人士提供培訓課程和認證計劃。為了更好地支持ICT學院的發展和運營，我們計劃明年在港成立一個新的華為 ICT 學院支持中心，持續為本港創科發展注入動力。

香港特區政府資訊科技總監黃志光,JP致辭。

政府資訊科技總監黃志光先生, JP, 受邀在主禮嘉賓致辭時表示：《2023年施政報告》公布多項重點措施，進一步推動香港發展成為國際創新科技中心。為加快推動政府服務數碼化，我們將成立「數字政策辦公室」，專責制定數字政府、數據治理及資訊科技政策，打造以數據驅動、以民為本的數字化公共服務。特區政府亦計劃在北部都會區建立「北都大學教育城」，推動成立應用科技大學及香港資訊科技學院，並在中小學大力推動STEAM教育。多年來，華為一直走在人才發展前沿，致力培育人才支持香港數碼轉型。期待未來政府、學術及業界能繼續攜手合作，共同促進香港ICT人才生態的健康發展。

華為基礎軟件人才發展專家鄒華輝主題發言。

華為基礎軟件人才發展專家鄒華輝以「基礎軟件發展趨勢及人才培養」為題，向到場嘉賓介紹華為如何提供端到端的人才培養方案。他指出，華為透過定標準、研課程、落實培訓、評定認證的2-1-1架構，培養應用型和創新型兼具的創科人才。目前，華為基礎軟件人才培育已覆蓋本港12間本港院校，今年共開展兩場教師培訓及一場實踐訓練營，持續助力香港壯大創科人才庫。

聚焦「ICT人才生態發展」的主題，香港資訊科技學院（HKIIT）院長許仁強博士展開深度分享。他表示，為配合特區政府施政報告提出的一系列創科舉措，培育新一代ICT專才，職業訓練局（VTC）今年宣佈成立香港資訊科技學院（HKIIT），致力於打造為區內卓越的資訊科技教育機構，並為在職人士、行業從業者等群體提供全面的資訊科技課程，內容覆蓋AI、web3、網絡安全、物聯網等。長期以來，VTC與華為密切合作，共同成立本港首間華為ICT學院，約20位教職員獲得華為認證講師資格。期待未來雙方共同發揮在創科領域的經驗，透過培訓課程及創科賽事，為香港孕育更多創科生力軍。

業界專家暢談AI應用潛力，拓行業新機遇

人工智能農業科技（香港）有限公司CEO廖偉文講解AI如何賦能傳統水產養殖。

人工智能（AI）技術的開發及應用持續為千行百業帶來機遇。為加深學生對AI的認識、提升學習興趣，專題分享環節邀得業界領袖分享AI最新進展及未來發展趨勢，探討產業如何善用AI加速數碼化轉型，提升競爭力。人工智能農業科技（香港）有限公司CEO廖偉文先生在「未來之蟹：AI時代的傳承與創新」的主題下，探討AI自動化蟹旅館養殖系統如何將AI及自動化技術融入傳統水產養殖領域。他指出，透過利用華為雲ModelArts的圖像識別及物體監測技術，第六代自動養殖系統被賦予了智能視覺辨識能力，能夠有效自動辨別螃蟹體型大小及脫殼情況；此外，華為雲提供的免代碼AI應用開發平台，能夠有效促進企業智能化轉型。AI不僅解決了請人難、培訓難、留人難的三大運營問題，亦提升了水產產量，降低了養殖成本。

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授陳穎志博士分享AI在醫療領域的應用及變革。

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授陳穎志博士從臨床醫學的角度，為在場師生帶來「醫學成像的科研前瞻：臨床上可理解、可接觸及可應用的人工智能」的主題分享。「AI可以從多維度、多尺度數據，分析出更多病理特徵，實現對疾病的早期發現和診斷，為醫生的診斷和治療提供更加準確和高效的數據支持。此外，計算機視覺技術可以應用在腫瘤圖像方面，以多層次剪輯方法認知不同器官和組織，幫助患者提前分析腫瘤的生長模式和擴散路徑，預測發展趨勢和治療結果。」

嘉賓合影。

本屆頒獎典禮亦設有招聘會環節，華為夥多間企業提供AI、雲等熱門領域職位空缺，助力ICT人才與企業的高效銜接。未來，華為將繼續攜手各界發揮所長，建立豐厚創科人才庫，打造更具競爭力的創科人才生態圈，加速建設香港成為國際創新科技中心。