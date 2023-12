《路透》報道,美國證券交易委員會(SEC)否決加密貨幣平台Coinbase,對SEC現行條例無權監管數字資產提出的申訴。



SEC主席根斯勒指出,委員會以3票比2票作出否決,其中2名共和黨委員反對有關決定。根斯勒指出現行條例適用於監管數字資產,因此SEC認為毋須就規管數字資產制訂新規例。

Coinbase首席律師Paul Grewal認為,SEC漠視現有條例在監管數字資產方面存有法律基礎疑問,公司將挑戰SEC的決定。

