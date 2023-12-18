微信金融類直播標準提升　必須真人出鏡　不得展示「陰陽燭」

騰訊（0700）旗下微信《視頻號金融科普類直播准入標準》今日（18日）生效，最新標準對金融類主播的准入資質，進行了嚴格限制，要求必須是持牌金融機構及從業人員。而在直播中，也必須由真人出鏡，且不得給予具體的投資建議。



值得一提的是，新規指出不允許通過直播輸出具體的投資建議，包括但不限於，不得對具體的行業或股票板塊等進行分析預測，不得對未來的行情下定論，不得展示K線圖（陰陽燭）等。業內從業人員向內媒反應，此措施對行業直播模式衝擊較大。



規定指，未經騰訊書面許可，主播不得通過直播誘導用戶進行投資。（資料圖片）

衝擊行業模式 大V最受影響

新規適用主體為「金融科普類直播」，是指主播對包括但不限於股票、債券、基金、銀行、保險、信託等。主播需首先向平台提及准入申請，經審核後方可開播，有效期為一年，必須由申請者本人使用，且需有真人出鏡並標註真實姓名、從業編號公司等。此外，規定指出，未經騰訊書面許可，主播不得通過直播誘導用戶進行投資，包括將用戶引流或者誘導至外部連結、應用、帳號等。

據內媒消息，該規定對於持牌機構，或需定期向監管機構報備的券商分析師影響有限，主要將對「大V」或投資咨詢機構產生影響。此外，有不少從業人員不願透露身份，以「小號」形式直播，也將受不小影響。