本港11月出口貨值按年升7.4%　遜預期

政府統計處公布，繼10月出口升1.4%後，11月商品整體出口貨值為3866億元，按年升7.4%，惟遜預期升9.7%。而11月商品進口貨值則為4146億元，按年升7.1%，同遜預期升8.5%。



按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值，上升12.2%。當中，輸往部分主要亞洲目的地的整體出口貨值，錄得升幅。泰國大升47.3%、印度升18.7%、中國內地升15.5%。但出口往馬來西亞貨值則下跌29.1%，日本下跌14.1%。

除亞洲地區外，輸往其他地區的部分主要目的地，整體出口貨值錄得跌幅，荷蘭跌幅最大，達21.8%；而德國亦跌20%。不過輸往美國的整體出口貨值則升2.2%。

港府：外圍環境令出口表現受壓

今年首11個月，商品整體出口貨值，按年下跌9.4%，商品進口貨值下跌7.3%。首11個月錄得有形貿易逆差4079億元，相等於商品進口貨值的9.7%。單於11月份所錄得有形貿易逆差則為279億元，相等於商品進口貨值的6.7%。

政府發言人表示，展望未來，地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，充滿挑戰的外圍環境短期內將繼續令香港的出口表現受壓。