澳門上月博彩收入185.7億澳門元　按年增4.3倍

撰文：黃捷
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澳門博彩監察協調局公布，12月博彩收入185.67億元(澳門元‧下同)，按年上升4.33倍，按月上升15.73%。

今年首12個月，博彩收入1,830.59億元，按年升3.34倍。

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