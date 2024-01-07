無財金大權但有地區資源　區議員搞經濟有得諗｜刁佬

本文刊出之時，我們終於告別了2023年，今年天災唔少，人禍更不絕，香港雖然冇受到戰火直接影響，但係環球經濟緊縮，相對過去十年，利息相對處於較高水平，利息高、市場風險亦高，地沿政治又動蕩，市場資金自然缺乏流動力，簡單嚟講就係有錢都唔敢亂咁洗。經濟環境動蕩，加上過去三年疫情橫行，庫房嘅儲備已經洗得七七八八，所以唔單止市民嘅荷包開始乾涸，政府嘅儲備亦都開始見底。超哥作為新一屆話事人又點會坐以待斃。

要振興香港經濟不外乎量入為出，過去幾年政治爭拗，難得終於通過北上消費，香港馬上變咗以和為貴。如果要減少政府支出而大裁員，喺今日相對和諧嘅香港唔係一個好選擇。剩返死路一條就係增加收入，樓市唔好，賣地又賣唔到，此時此刻要靠賣地增加政府收入唔係一個可行嘅方案。股市唔掂，股民全部變晒陽澄湖Fans，財散自然人安樂，邊有心情出街。而以前讀書嗰啲乜鬼水深港闊就唔好再講啦，香港嘅碼頭吞吐量已經跌出頭五名。作為一個國際大都會，仍然可以為香港帶嚟可觀收入嘅行業已經唔多，旅遊業一直都係香港強勁嘅經濟收入來源，不過三年疫情，好多靠遊客食飯嘅旅行社及店舖都飽受重創。而家要重新起步，當然需要政府嘅助力與支持。

刁佬見到政府聯同旅遊業議會推出「創意．深度遊」行程設計比賽，唔知政府官員係咪有睇刁佬個專欄，今次仲真金白銀畀錢響應，務求重賞之下，有勇猛嘅旅行社度出好橋，帶領國內同胞遊客，深度認識有趣的香港。入圍嘅30條「精品路線」而家畀市民投票，齊齊選出心目中的深度遊。不過希望政府各位高官明白，有面當然緊要，有錢先至實際，刁佬建議政府一定要課金打賞有創意同執行力嘅旅行社，更加要幫助宣傳。

另一方面區議會選舉結果塵埃落定，各位議員新丁的考驗將至，除咗繼續維護國家安全外，振興經濟的重任亦開始交畀做開地區工作的各位議員努力，而各區議會將會成立「提振地區經濟專責工作小組」。刁鳳聽到即刻話：「吓，佢哋做開蛇齋餅糉抗疫包派米，家吓清一色無對手唔洗派福利，送暖歡樂傳萬家就識，講經濟呢班新晉區議員識啲乜？」

刁佬就唔係咁睇，雖然區議員無財金大權，但有地區資源，人哋識得問阿爺攞錢攞資源去做蛇齋餅糭，派俾大家為自己爭取選票，當然係人才中嘅人才，又點會唔識幫大家搵錢。刁佬喺度寫專欄，梗係要拋磚引玉，班門弄斧同大家分享一下振興地區經濟諗頭。

新一屆九龍城區議會日前召開首次大會，九龍城區議員馮務君跟與會者交換卡片。（黃浩謙攝）

一、釋放公園場地

好多韓國天團出道前都喺商場及公園表演過，香港演唱會場地少，除咗大台捧嘅藝人外，好多人都無得發揮，國際上數得出的港星，都係講緊八九十年代的一批，刁佬前排睇張學友，歌神都仲話唱到七十歲都仲想開演唱會。近年的香港頂流真係睇到刁佬臉紅手震兼心跳，問吓年青一代，鍾意韓仔泰妹，定香港頂流多啲？

既然城市論壇已鐵板釘釘正式消失，不如釋放城市論壇的空間及場地，畀班後生仔發揮，有個表演舞台，練下台風，分分鐘捧紅下一代明星。「梅姐」梅艷芳都係街頭、香港荔園表演打好日後的舞台根基。

除咗大家熟悉的維園涼亭，刁佬發現原來城市論壇曾舉辦過的場地幾乎區區都有份，例如：摩士公園露天劇場、九龍城賈炳達道公園、灣仔金紫荊廣場、沙田公園、香港公園奧林匹克廣場、尖東百週年紀念公園、元朗天水圍天耀邨等。每區的區議員好應該物色下有咩好地方。

平日公園草地都除咗擺喺度曬同睇，不准踐踏都唔知有乜用，不如動用起來，最多搵人再鋪過。好似馬場跑道，每個賽馬日畀馬跑到爛熔熔，咪又係再鋪過，馬都跑得，點解人唔用得？有表演自然聚集觀眾，亦唔再只係維園阿伯，有人自然會肚餓，睇完表演帶動附近食肆、小食及消費都好正常。

十名灣仔新任區議員的「社區會客室」，甫開始半小時已有約十名市民反映意見（梁鵬威攝）

二、市集流行榜及連卡佛管理

「提振地區經濟專責工作小組」一出台，大埔林村嘅代表已率先話搞文青村同夜市，又推夜光許願樹，延續政府的夜繽紛。

既然政府覺得地攤經濟有得搞，一於搞大佢，唔好畀人睇低我哋國際金融中心遺址，邊個話魚蛋燒賣唔可以殺出個黎明？大家係咪忘記咗香港有個灣仔水餃皇后，國內就有現金多到唔上市嘅辣椒醬老干媽。

當夜市可加入市集流行榜，用電子消費紀錄每個月銷售額最高的十個檔攤，可優先順序揀靚位，實行高級零售集團大頭佛管理模式，優勝劣敗一目了然，長此下去只有最強人氣的店舖先可以留喺度，市集自然可以保持熱鬧。

若果場地再提供埋廣告牌，維園天團嘅男神同女神不但可以免費買宣傳，各大金主客戶更歡迎賣廣告，唔想逛夜市又有Pop Art section，畀人整下畫同陶瓷打卡，又合乎發展文化產業方向，兼容並包，有人流自然有生意。

刁佬拋磚引玉，各位讀者唔啱聽，要插兩句絕對歡迎，最緊要俾多啲好嘅想法，再次令到香港成為一個有趣嘅地方，當我哋香港自己人都覺得行街冇趣，又點有辦法叫國內同胞落嚟旅遊。 刁佬從來只相信自救者得救，大家一齊努力！喺度再一次祝大家新年進步，身體健康！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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