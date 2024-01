Bitcoin(比特幣)一度升穿47,000美元,市場預計美國監管機構將首次批准直接投資於比特幣的交易所交易基金(ETF)。



比特幣自2022年4月以來首次突破47,000美元,創近21個月新高,據CoinDesk數據,比特幣一度升至47,256美元,最新報46,740美元,日內升6.81%。

外電引述消息指,美國證交會(SEC)、投資管理公司及交易所於上周五就比特幣現貨ETF申請的最終措辭修訂進行討論,此舉或被視為當局最終批准特幣現貨ETF的最後程序。

加密貨幣對沖基金Alt Tab Capital的聯合創始人兼首席運營官Greg Moritz表示,比特幣的強勁走勢是對本周現貨ETF很可能獲批的反應。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)