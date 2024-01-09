人行稱將強化逆周期和跨周期調節　支持社會融資及信貸合理增長

中央經濟工作會議提出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾接受《新華社》訪問時表示，人行將強化逆周期和跨周期調節，從總量、結構、價格三方面發力，為經濟高品質發展營造良好貨幣金融環境。

從總量結構價格三方面發力

在總量方面，人行將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模和貨幣信貸合理增長提供有力支撐。同時，防止資金淤積，引導金融機構加強流動性風險管理，維護貨幣市場平穩運行。

鄒瀾表示，要合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關係。一方面加強與財政政策的協調配合，保障政府債券順利發行，繼續推動公司信用類債券和金融債券市場發展。另一方面支持金融機構圍繞九大重點任務，積極挖掘信貸需求和項目儲備，多措並舉促進貸款合理增長。

在結構方面，人行將發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，盤活存量、提升效能。價格方面，人行將繼續深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩中有降。同時，指導金融機構加快發展櫃枱債券市場，既為居民家庭提供更多投資選擇，也進一步疏通儲蓄向投資轉化的多元化管道。