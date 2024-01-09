貿發局調查｜85%受訪大灣區企業擬未來3年擴展東盟市場　首選大馬

香港貿易發展局與大華銀行今天（9日）發表 《促進區域連繫：助力大灣區探索東盟機遇》。報告指出在未來三年，約85%的大灣區企業會維持或擴大在東盟地區的銷售業務，而馬來西亞、新加坡、泰國及越南為首選熱門地點，貿發局研究副總監陳永健表示「看好馬來西亞」。另外逾五成企業認為東盟市場規模龐大為業務拓展計畫的主因。



根據調查結果顯示，逾七成受訪企業表示在未來三年將開展或進一步拓展動能業務。當中馬來西亞和新加坡為企業主要的目標市場、地區辦事處、融資中心與研發中心；越南則為主要生產或採購基地。另外，目前已在東盟有商業活動的受訪企業中，高達96%表示未來3年會維持或擴大現有營運規模。

東盟市場規模龐大為業務拓展計劃主因

據調查結果顯示，有55.9%受訪企業認為東盟市場規模龐大，屬業務拓展計劃的首要原因，其次為政府的優惠措施和投資政策（49.6%）及持續增長的東盟電商市場（32.8%）。

至於在企業在東盟國家擴展市場時面對的挑戰，48.6%大灣區企業表示掌握當地政府政策和法規是主要挑戰，其次為文化或語言障礙（38.7%）及難以尋求合適的專才（26.4%）。

看好馬來西亞消費市場

此外，陳永健補充，在東盟市場裡較好看馬來西亞消費市場。「因為新加坡人少，所以係經濟市場較看好馬來西亞，而係區內生產和採購方面越南則為首選。」

另一邊廂，高息環境持續，陳永健坦然這對對做生意而言會帶來影響，企業在投資上亦轉趨謹慎。「做生意就要借貸，利息高成本就高咗，都期望息口可以減低。」