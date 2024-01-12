內地海關總署指美元計上月出口增2.3%　有信心今年外貿續向好發展

內地海關總署宣布，以美元計價，中國2023年12月出口按年增長2.3%，12月進口按年增長0.2%。上月貿易順差753.4億美元，市場預期順差749.5億美元。



若以人民幣計價，中國2023年12月出口按年增長3.8%，12月進口按年增長1.6%。

海關總署又指出，去2023年貨物貿易進出口總值41.76萬億元（人民幣‧下同），按年增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進口17.99萬億元，下降0.3%。電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池等「新三樣」產品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億大關，增長29.9%。

圖為2017年4月24日，埃及開羅東部一艘貨櫃船駛向紅海。（Reuters）

海關總署副署長王令浚介紹，內地經濟韌性強、潛力大、活力足，有集中力量辦大事的社會主義制度優勢，有長期積累形成的超大規模市場和強大生產能力的優勢，有不懼風雨、敢闖敢拼、不斷創新的廣大外貿主體，外貿綜合競爭優勢依然突出，外貿新動能加快聚集，外貿發展的有利條件多於不利因素。近期，內地對重點進出口企業的調查結果顯示，超過3/4的企業預計今年進出口持平或增長，有信心、有能力、有條件、有底氣推動今年外貿繼續向好發展。

王令浚亦表示，最近的紅海航運通道受阻等不確定、難預料因素，會對貿易活動形成干擾。