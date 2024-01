港股市盈率接近新低　如何提振投資者「信念」?｜伽羅華

即將卸任港交所行政總裁的歐冠昇形容,港股已經接近投降式拋售水平,他說因為市場對港股缺乏信念,看來退下火線後,歐冠昇真敢說。信念是非常虛無的東西,怎麼會讓港股跌到懷疑人生,成為國際金融的笑談,但你不能不信邪,筆者看淡短期走勢的美股又創歷史新高。

AI晶片股愈升愈有,龍頭Nvidia邁向600美元高位進發,一年前不足150美元,現報594.91美元,大藍籌一年升三倍,是非常罕見,AMD與Intel亦後勁凌厲,分別報174.23美元和48.15美元,升7%及3%,巴克萊看AMD目標價200美元,應該指日可待。

三隻晶片股都有找台積電代工,自然加持墊伏多時的台積電股價,周五它已跳漲穿600新台幣,雖然較672新台幣的歷史高位仍有距離,但一如筆者之前所言,台灣大選以賴蕭配「凍蒜」落幕,與中方友好的國民黨擁立法院最多席位,民眾黨的青年票大增,三黨各取所需,立法院席次無一黨派獨大,互相牽制,各方都有得玩,台股肯定再創新高,作為龍頭股的台積電當然要身先士卒。

Nvidia: A smartphone with a displayed NVIDIA logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. (Reuters)