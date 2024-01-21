港股市盈率接近新低　如何提振投資者「信念」?｜伽羅華

即將卸任港交所行政總裁的歐冠昇形容，港股已經接近投降式拋售水平，他說因為市場對港股缺乏信念，看來退下火線後，歐冠昇真敢說。信念是非常虛無的東西，怎麼會讓港股跌到懷疑人生，成為國際金融的笑談，但你不能不信邪，筆者看淡短期走勢的美股又創歷史新高。

AI晶片股愈升愈有，龍頭Nvidia邁向600美元高位進發，一年前不足150美元，現報594.91美元，大藍籌一年升三倍，是非常罕見，AMD與Intel亦後勁凌厲，分別報174.23美元和48.15美元，升7%及3%，巴克萊看AMD目標價200美元，應該指日可待。

三隻晶片股都有找台積電代工，自然加持墊伏多時的台積電股價，周五它已跳漲穿600新台幣，雖然較672新台幣的歷史高位仍有距離，但一如筆者之前所言，台灣大選以賴蕭配「凍蒜」落幕，與中方友好的國民黨擁立法院最多席位，民眾黨的青年票大增，三黨各取所需，立法院席次無一黨派獨大，互相牽制，各方都有得玩，台股肯定再創新高，作為龍頭股的台積電當然要身先士卒。

Nvidia： A smartphone with a displayed NVIDIA logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. （Reuters）

三黨各取所需 台積電選後爆升

美國國務卿布林肯接受美媒CNBC訪問，談到中國多年來試圖通過經濟、軍事、外交施壓孤立台灣，反而助長島內強大的民主意識，認為效果得不償失，所以美方對今次台灣選舉嚴陣以待。

布林肯在台灣大選前一天，與到訪的中共中央對外聯絡部部長劉建超會面，由於中美雙方早對大選風向有所掌握，重點是相互摸底，看看對方如何出招，中方自然希望美方表態反對台獨，美方則重申不會坐視中方攻台。

去年底的習拜會，總統拜登未說出不支持台獨，但今輪被貼上台獨標籤的賴清德當選，選後台灣局形勢難測，拜登很快恭賀賴清德當選，並稱他不支持台獨，雖然未用上「反對」字眼，但已為台海緊張局勢即時降。從台灣選舉後亞太區股市的表現看，絲毫未見兩岸劍拔弩張的勢態。

標指雖創新高，但真正考驗才剛剛開始，大科技股業績期即將到來，加上對很快減息的憧憬開始減弱，美股是龍是蛇很快便知。

美國三大股指周五收市皆升逾1%。標指報4839點，升1.23%，創歷史新高。﹙資料圖片﹚

大科技股業績期到 投資人搶買美股

美國三大股指周五收市皆升逾1%。標指報4839點，升1.23%，創歷史新高，道指升1.05%，報37863點，納指在晶片股帶動下，升1.7%，報15310點。

標指預期市盈率約為22.4倍，接近歷史新高的24倍，港股TTM滾動市盈率為7倍，接近歷史低位的6.7倍，所以歐冠昇說市場對港股缺乏信念，就是說投資者唔信港股，摩通行政總裁說市場過份憧憬美國減息，美股現價也確實上了頭，但何謂平貴，全憑投資者的信念。

近期日股如猛虎下山，半月內連過三關，惜三萬六關未企穩，日經收報35963，今年迄今累升7.5%，而日經ETF亦早已遭內地客爆炒，交易價明顯高於基金份額參考淨值，有非理性亢奮的勢頭，迫使部分基金將日經ETF臨時停牌。日股造好，主要受資金湧入半導體股有關，台股的半導體亦實力非凡，所以內地資金下一波會否投向台股，有待觀察。

日股ETF遭內地客炒爆 被迫停牌

相比下，中港股市有波幅，無升幅，滬綜指繼續在2800點水平死嗑，離歷史高位6000點已遙不可及，恒指及恒生科指分別在15000及3000點上演保衛戰，兩者的高光時刻曾經在32000及11000點，不要說恒指今年能否上兩萬，能上萬八的機會已經燒高香。

為了遏止跌勢，中國監管部門扭盡六壬，上交所對違規減持情節嚴重者，予以譴責，但不允許內幕人士如董事、監事、高級管理人員及大股東沽貨，其他小股東可以沽；發布通知不讓大基金減持，小基金可以沽；不讓基金減持，投資人沽基金單位，基金應付贖回也要沽。禁止沽貨對遏止跌勢完全無用，不准沽貨令無人敢買貨。

近日監管當局向融資融券（沽空）打主意，它不敢完全禁止沽空，而是不准沽空者通過融資來為沽空盤平倉，這操作實際上並不可行，券商不向投資者提供這類融資，但後者可以通過其他短期融資來完成平倉，而且投資者在沽貨過程已經套現，只是少了融資渠道，多了一些風險而已。

中植集團。（視覺中國）

從屋頂跳下來只需8秒8 這就是股票

名導王家衛拍攝的電視劇《繁花》近日口碑載道，劇中對白不少與商戰有關，資本大老的爺叔（游本昌）對寶總（胡歌）說，「就像紐約的帝國大廈曉得吧？從底下跑到屋頂，要一個鐘頭，從屋頂跳下來，只要8點8秒，這就是股票。」這段對白非常貼近中港市場的近況。

內地股市氛圍已不是一般的差，先有內房債危機，後有理財產品爆煲，兩者間彼此又有關，要清理全盤爛攤子，全人類都知要提振信心，但老鼠拉龜，無從入手。

近日有「中國富豪俱樂部」之稱的中植集團在港首位苦主身份曝光，在城中引起軒然大波。苦主是位年逾六旬的大學退休教授，他前後斥資1,780萬元人民幣買入中植的理財產品，相信大部分已血本無歸。這位陳先生直言很心痛，家中仍要照顧患病的兒子，原本養老退休的財務規劃被打亂，現在得靠快70歲的太太出門工作維持生計。

禪意投資法吸金千億 信者得咎

內房美元債有不少海外投資者並不出奇，但有香港苦主購入理財產品中伏，個案並不常見。最近一家以「禪意投資法」招徠投資者的鼎益豐集團突然爆煲，這家公司去年先後兩次被深圳市防範和處置非法集資工作專班辦公室進行過「風險提示」，其後投資產品出現「返利延期」或「難以兌付」的情況。

要用大乘佛法投資炒股，信眾達到數十萬之眾，資金規模超過1,300億元人民幣，還不是「股之將亡，必有妖孽。」的寫照。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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