中東關係混亂屬今年大風險　勿太天真迷信低通脹故事｜鄭昆侖

台積電(TSMC)的2023年第4季盈利勝市場預期而且預期2奈米(2nm)製程將於2025年量產,市場反應正面。在1月19日台積電ADR股價收報114.2美元,亦11%高於1月17日的收市價(102.95美元)。台積電的強勢亦帶動了台灣加權指數高見17,681.5點的水平。

反觀,在中資科網股的「拖後腿」影響下,香港恒生指數已回落至15,308點的水平。在2023年11月中左右,當時2個指數都是17,000至17,500點左右。在不足2個月時間之內,恒生指數遭台灣加權指數進一步拋離。只不過,諸位切莫悲觀,總要見到恒生指數的「好處」才對呀。

在1月20日零晨時段(香港時間)的亞足聯亞洲盃分組賽事,港隊僅以0:1不敵亞洲強隊伊朗。在「壓迫式踢法」的戰略改造、安達臣教練的調教、以及體能大幅提升等等的因素,港隊全場跟伊朗打成接近「五五波」的局面,贏了口啤以及球迷的尊重。不少球迷以及球壇專家在2場賽事之後都對於VAR以及球証的執法手法有異議。

筆者的看法是賽事舉辦地點卡塔爾(Qatar)本身就是「龍蛇混雜」的地方,因此出現不少具爭議性的球賽執法事宜,亦不足為奇。與以色列仍在交戰的哈馬斯(Hamas)組織,不少高層人員長期在卡塔爾居留。卡塔爾也被廣泛認為一直為哈馬斯提供資金(來源:Wikipedia --- Qatari support for Hamas)。

再者,位於卡塔爾的半島電視台(Al-Jazeera)對哈馬斯以及胡塞民兵組織(Houthi)的立場是偏向中性或支持。

