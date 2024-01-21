中東關係混亂屬今年大風險　勿太天真迷信低通脹故事｜鄭昆侖

台積電（TSMC）的2023年第4季盈利勝市場預期而且預期2奈米（2nm)製程將於2025年量產，市場反應正面。在1月19日台積電ADR股價收報114.2美元，亦11%高於1月17日的收市價（102.95美元）。台積電的強勢亦帶動了台灣加權指數高見17,681.5點的水平。

反觀，在中資科網股的「拖後腿」影響下，香港恒生指數已回落至15,308點的水平。在2023年11月中左右，當時2個指數都是17,000至17,500點左右。在不足2個月時間之內，恒生指數遭台灣加權指數進一步拋離。只不過，諸位切莫悲觀，總要見到恒生指數的「好處」才對呀。

中東以及伊斯蘭世界內的混亂關係：這個才是2024年的風險源頭之一

在1月20日零晨時段（香港時間）的亞足聯亞洲盃分組賽事，港隊僅以0：1不敵亞洲強隊伊朗。在「壓迫式踢法」的戰略改造、安達臣教練的調教、以及體能大幅提升等等的因素，港隊全場跟伊朗打成接近「五五波」的局面，贏了口啤以及球迷的尊重。不少球迷以及球壇專家在2場賽事之後都對於VAR以及球証的執法手法有異議。

筆者的看法是賽事舉辦地點卡塔爾（Qatar）本身就是「龍蛇混雜」的地方，因此出現不少具爭議性的球賽執法事宜，亦不足為奇。與以色列仍在交戰的哈馬斯（Hamas）組織，不少高層人員長期在卡塔爾居留。卡塔爾也被廣泛認為一直為哈馬斯提供資金（來源：Wikipedia --- Qatari support for Hamas）。

再者，位於卡塔爾的半島電視台（Al-Jazeera）對哈馬斯以及胡塞民兵組織（Houthi）的立場是偏向中性或支持。

胡塞武裝THU：_A tribal supporter of Yemen's Houthis carries an RPG launcher during a protest against recent U.S.-led on against Houthi targets, near Sanaa, Yemen January 14, 2024. REUTERS_Khaled Abdullah

近期極具人氣的胡塞組織在紅海海域幾乎無差別攻擊大多數的商船。起初胡塞組織的定位是聲援哈馬斯，重點攻擊以色列及其盟友的商船。只不過，胡塞組織或者打得性起，近期幾乎甚麼船也攻擊。

或者我們會以為整個伊斯蘭世界會團結一致。在胡塞組織攻擊以色列及其盟友的商船的初期，伊斯蘭國家馬來西亞率先禁止以色列商船在該國碼頭停泊（似乎是為了聲援哈馬斯以及胡塞組織）。

只不過，跟據最新的訊息（來源：Wikipedia），胡塞組織的敵對國家（Opponents)包括馬來西亞。其他的敵對國家包括伊斯蘭國家沙地阿拉伯、阿聯酋、也門。

至於被廣泛認為是胡塞組織的主要支持者伊朗，近期似乎也不是順風順水的。在1月4日伊朗境內發生的恐怖襲擊（死傷人數逾360名），施襲者是伊斯蘭國（ISIS)。另外，伊朗近日亦跟鄰國（巴基斯坦、敘利亞、伊拉克）爆發軍事衝突，愈玩愈亂。（來源：'Unprovoked violation': Iran strikes Syria, Iraq and Pakistan as Middle East tensions spike）

伊斯蘭世界內的混亂關係，這個才是一個大多數人忽略了的政經風險因素。至少，在可見將來，商船難以駛經埃及的蘇彝士運河（Suez Canal)。如果閣下真的信了低通脹的故仔，這可能是只因你天真。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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