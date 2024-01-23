TVB料減去年EBITDA虧損收窄　翡翠台黃金時段廣告均價按年升18％

電視廣播（0511，TVB）預期，截至去年12月底止6個月期間將實現正數EBITDA，而相比截至6月底止的6個月期間，則產生EBITDA虧損1.86億元。集團亦預計，截至去年12月底止整個財政年度的EBITDA虧損，將少於同期財政年度的EBITDA虧損3.38億元。



TVB稱，截至去年12月底止3個月期間，持續扭虧勢頭。期內，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率，合計達到80%的市場份額。

TVB料去年EBITDA虧損減少。（資料圖片／梁鵬威攝）

翡翠台「新聞女王」收視率升

當中，旗艦頻道翡翠台頻道黃金時段電視廣告的平均單價，較截至2023年9月30日止的3個月期間跌5%，但仍按年升18%，此乃持續有更多的藍籌廣告客戶回歸。

當中，於本季度內，旗艦頻道翡翠台於黃金時段的收視率提升，主要因為劇集「新聞女王」在香港和中國內地大受歡迎。「新聞女王」在播出期間錄得平均23.5電視收視點，成為2023年香港收視率最高的劇集。根據谷歌搜尋趨勢，「新聞女王」也是香港谷歌搜尋量最高的劇集。

OTT串流業務平均月度活躍用戶人數（MAU）約200萬，myTV Gold的訂戶按年增長21%，myTV Super平台數碼廣告收入按年增長95%，預計2023年數碼廣告收入增長逾30%。