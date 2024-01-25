中港投資市場淡靜　銀行家人工降至近20年來最低　部分花紅被取消

外電消息稱，受累於中港市場投資交易淡靜，駐亞洲的資深華爾街銀行家薪酬，下跌至近20年來的最低水平。當中董事總經理級別的薪酬下降了20%至25%。而花紅的下降比基本薪酬的下降更為明顯，有20%的銀行董事總經理，包括摩根士丹利和瑞銀，去年並沒有領取到花紅。



多家外資行在亞洲大幅裁員

《彭博社》報道，有知情人士透露，亞洲（日本除外）許多高級銀行家的總薪酬，下降至70萬至80萬美元，遠低於他們之前一般所得的約100萬美元總薪酬。只有少數表現最好的銀行員工的薪酬高達150萬美元，但這比2022年星級銀行家收入，減少了約20%，而比2021年更減少了一半。

中國政治緊張局勢升級，陷入有史以來最嚴重的交易荒。（資料圖片）

陷有史以來最嚴重交易荒

報道指出，在中國政治緊張局勢升級和對私營企業的打壓的推動下，在有史以來最嚴重的交易荒之一中，企業尋求削減開支，薪酬正在下滑。彭博數據顯示，去年日本以外的亞洲股票發行量暴跌30%，而美國則上漲45%。

隨著股票銷售和併購活動的下滑，高盛集團、摩根大通和花旗集團，在過去18個月以來，於亞洲進行了多輪裁員，美國銀行本周便在香港裁減了20多個投資銀行職位。瑞銀早前在亞洲裁減了大約20名投資銀行家，主要是在香港專注於中國市場的職位。 摩根大通今年早些時候，也削減了約30個亞洲交易職位。