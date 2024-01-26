微軟擬裁動視暴雪和Xbox員工　涉1900人佔遊戲部門8%人手

微軟Miscrosoft傳本周將裁員1900人，為動視暴雪和Xbox員工，規模佔遊戲部門2.2萬人的8%，這是去年微軟收購暴雪後首次炒人，暴雪曾開發出《暗黑破壞神》、《魔獸世界》等暢銷遊戲。此外，暴雪原本上市的遊戲也無緣面世。



外電引述微軟遊戲執行長 Phil Spencer 的內部信指，公司高層為確保 2024 年整體業務不斷成長，致力將經營策略、執行計畫與成本上達成共識，因此做出 「艱難的決定」以裁員。而人事異動還包括，暴雪娛樂總裁 Mike Ybarra 和公司聯合創辦人兼設計長 Allen Adham 也將離開，微軟計劃在下週任命新的暴雪娛樂總裁。

（動視暴雪）

未上市遊戲胎死腹中

據悉此次裁員影響到部分 ZeniMax 員工，暴雪未上市的遊戲也無疾而終，一款代號為奧德賽Odyssey、開發六年的生存遊戲曾獲大量投資，組建 100 多人團隊來開發，原本預計於 2026 至 2027 年完成，如今也難以面世。

曾斥687億美元收購 歷長期審查

微軟去年10月才完成暴雪收購，被稱為「天價收購案」。早在在 2022 年初，微軟無預警地拋出了一顆震撼彈，宣告將以687億美元的價格，收購開發出動視暴雪，為表示該筆交易案不會讓市場競爭失衡，微軟甚至與 NVIDIA、任天堂和 PlayStation 簽署了 10 年合約，來保證未來遊戲會登錄這些平台，而在歷經了將近 1 年半的審查後，收購終於得以實現。