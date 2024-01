美銀料今年內房銷量跌近一成　不期待強力政策支持　籲入手公用股

美銀今日(26日)發表中國股票市場展望,該行中國研究部聯席主管、首席中國策略師兼大中華區首席金融分析師吳旖表示,預計經濟將呈現「L型」復甦趨勢,穩定房地產市場仍然是防止中國經濟下行風險的核心,但他同時坦言,並不期待強有力的政策支持。另外,該行預計今年內房銷量仍將跌5%至10%,樓市具有下行空間。



在投資層面,美銀認為當下的動蕩市場中,需採取「三腳架策略」(tripod strategy),主要看好股息率較高、防守性較強的國有企業,包括銀行、能源、煤炭等公用股。此外,走向全球的中國本地品牌,如汽車、消費等領域,同樣獲青睞。不過該行特別提醒,電動車等新經濟板塊,開始面臨產能過剩和價格競爭等問題,需值得留意。



不期待強有力的政策支持 中國樓市仍有下行空間

吳旖表示,中國經濟受內房、地方債務等舊經濟拖累,短期內也亟需政策支持,刺激創新潛力。MSCI中國指數正處8.3倍PE,已經接近歷史最低的8倍位置,儘管股市調低評級的風險較小,但盈利風險仍然存在。惟她也坦言,並不期待強有力的政策支持(We are not expecting those strong policies models)。

她表示,當下中國經濟走勢的核心,仍是內房問題,然而結合其數據,無論是新動工、在建項目抑或是新銷售項目,在過去兩年均呈現急轉直下的趨勢。因此料內地樓市仍有下行空間,而內房貶值亦對財富效應與消費者信心,造成極大損傷。

而該行大中華區房地產研究主管蔡崇嘉則料,中國今年房產銷量仍將跌5%至10%,潛在的消極因素,還包括新建房屋存量、二手市場的存量競爭加劇、二線及以下城市回報率低等問題。不過,他認為今年整體住房需求企穩,來自成屋銷售的增長,將有望抵消新建房屋需求的疲軟。

提防電動車產能過剩出現

而依據美銀大中華區汽車行業研究主管李明勳預測,內地汽車總出口量(PV+CV)將在高基數上增長18%至570萬輛,新能源汽車有望按年漲32%至180萬輛。而在去年奇瑞、上汽與Tesla位居三甲,分別佔據出口銷售總額的22%、17%與8%。

此外,他還預計插電式混合動力車,有望跑贏純電動車,而自動駕駛技術儘管短期難以變現,但會在今年承擔更重要的功能。不過美銀也提醒,電動車與電池均面臨價格競爭與產能過剩的風險。

投資採取「三腳架策略」

在動盪市場中,美銀首推高收益兼具防禦性的國企股份,主要特點為股息率高、指數權重顯著、流動性好、Beta值較低,涉及銀行、能源、煤炭等公用股份。而另一邊廂,全球化策略驅動下,中國企業走向全球,有望實現卓越的銷售成長、更高的利潤和品牌知名度,包括汽車、消費、互聯網等板塊。最後,許多在A股上市的中小型企業,亦有望受惠於替代進口產品,主要集中在工業、半導體、軟件和醫療設備行業。

而在金融類投資方面,美銀同樣偏好國企銀行,點名CMB(招商銀行)對於撥備較弱的中小銀行存疑,不過總體對於銀行板塊,其認為資產負債表的風險已經得到控制。在保險方面,美銀提及青睞因資金外流而降級的,香港上市的非中資保險公司。