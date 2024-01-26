美銀料今年內房銷量跌近一成　不期待強力政策支持　籲入手公用股

美銀今日（26日）發表中國股票市場展望，該行中國研究部聯席主管、首席中國策略師兼大中華區首席金融分析師吳旖表示，預計經濟將呈現「L型」復甦趨勢，穩定房地產市場仍然是防止中國經濟下行風險的核心，但他同時坦言，並不期待強有力的政策支持。另外，該行預計今年內房銷量仍將跌5%至10%，樓市具有下行空間。



在投資層面，美銀認為當下的動蕩市場中，需採取「三腳架策略」（tripod strategy），主要看好股息率較高、防守性較強的國有企業，包括銀行、能源、煤炭等公用股。此外，走向全球的中國本地品牌，如汽車、消費等領域，同樣獲青睞。不過該行特別提醒，電動車等新經濟板塊，開始面臨產能過剩和價格競爭等問題，需值得留意。



美銀吳旖，預計中國經濟將呈現「L型」復甦趨勢。

不期待強有力的政策支持 中國樓市仍有下行空間

吳旖表示，中國經濟受內房、地方債務等舊經濟拖累，短期內也亟需政策支持，刺激創新潛力。MSCI中國指數正處8.3倍PE，已經接近歷史最低的8倍位置，儘管股市調低評級的風險較小，但盈利風險仍然存在。惟她也坦言，並不期待強有力的政策支持（We are not expecting those strong policies models）。

她表示，當下中國經濟走勢的核心，仍是內房問題，然而結合其數據，無論是新動工、在建項目抑或是新銷售項目，在過去兩年均呈現急轉直下的趨勢。因此料內地樓市仍有下行空間，而內房貶值亦對財富效應與消費者信心，造成極大損傷。

而該行大中華區房地產研究主管蔡崇嘉則料，中國今年房產銷量仍將跌5%至10%，潛在的消極因素，還包括新建房屋存量、二手市場的存量競爭加劇、二線及以下城市回報率低等問題。不過，他認為今年整體住房需求企穩，來自成屋銷售的增長，將有望抵消新建房屋需求的疲軟。

美銀料中國今年房產銷量仍將跌5%至10%。（資料圖片）

提防電動車產能過剩出現

而依據美銀大中華區汽車行業研究主管李明勳預測，內地汽車總出口量（PV+CV）將在高基數上增長18%至570萬輛，新能源汽車有望按年漲32%至180萬輛。而在去年奇瑞、上汽與Tesla位居三甲，分別佔據出口銷售總額的22%、17%與8%。

此外，他還預計插電式混合動力車，有望跑贏純電動車，而自動駕駛技術儘管短期難以變現，但會在今年承擔更重要的功能。不過美銀也提醒，電動車與電池均面臨價格競爭與產能過剩的風險。

美銀今年首推高收益的防御性公用股。

投資採取「三腳架策略」

在動盪市場中，美銀首推高收益兼具防禦性的國企股份，主要特點為股息率高、指數權重顯著、流動性好、Beta值較低，涉及銀行、能源、煤炭等公用股份。而另一邊廂，全球化策略驅動下，中國企業走向全球，有望實現卓越的銷售成長、更高的利潤和品牌知名度，包括汽車、消費、互聯網等板塊。最後，許多在A股上市的中小型企業，亦有望受惠於替代進口產品，主要集中在工業、半導體、軟件和醫療設備行業。

而在金融類投資方面，美銀同樣偏好國企銀行，點名CMB（招商銀行）對於撥備較弱的中小銀行存疑，不過總體對於銀行板塊，其認為資產負債表的風險已經得到控制。在保險方面，美銀提及青睞因資金外流而降級的，香港上市的非中資保險公司。