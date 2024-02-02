Apple業績放榜營收勝預期　大中華區銷售下滑少賺13%　盤後挫3%

蘋果Apple（美：AAPL）於昨日（1日）美股盤後，公佈去年第四季度，即2024財年Q1業績，期內收入按年升2%至1195.8億美元，高於市場預期，且錄得2022財年Q4以來的首次增長，終結2023財年連續四個季度營收同比下滑的頹勢。



其中每股經調整盈利，按年增16%至2.18元，創歷史新高，同勝市場預期；淨利潤按年增13%至339.2億美元，毛利率為45.9%。此外，蘋果將派息每股0.24美元。儘管如此，貢獻了蘋果約20%收入的大中華區，銷售卻大幅下滑13%至208.2億美元。市場分析指，出於此原因拖累，蘋果盤後轉跌，現挫3%報181美元。



An Apple iPhone 15 advertisement is seen as it officially goes on sale across China at an Apple Store in Shanghai, China September 22, 2023. （REUTERS）

iPhone銷情勝預期 iPad收入挫25%

依照業績分部，佔蘋果總收入一半的iPhone銷售額，按年增長6%至697億美元，優於市場預期，這也是iPhone15系列新上市後首個完整季度業績。佔總收入四分之一的服務收入，錄得按年增11.3%至231.2億美元，連續四個季度創新高，並延續了上個季度兩位數百分比的增幅趨勢。

蘋果CEO庫克在財報聲明中稱，iPhone銷量和服務收入創新高均推漲12月份季度總營收，並解釋每股盈利創新高的大背景是2024財年Q1比上年同期少了一個交易周，這説明公司的增長較實現了「巨大提速」。

其他硬件中，Mac電腦營收略增0.6%至77.8億美元，但iPad營收按年大跌25.3%至70.2億美元，居於弱勢。

蘋果最新一季財報，大中華區收入挫13%。（資料圖片）

大中華區收入挫13% CFO表不滿

蘋果CFO首席財務官Luca Maestri表示，對這種下降並不滿意，但我們知道中國是世界上最有競爭力的市場，並稱從長遠來看，仍然看到中國存在巨大機遇。

外電消息也指，行政總裁庫克接受訪問時稱，中國市場iPhone銷售的不理想，是面對華為產品競爭，以及人民幣滙價疲弱的因素衝擊。