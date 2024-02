Apple業績放榜營收勝預期　大中華區銷售下滑少賺13%　盤後挫3%

蘋果Apple(美:AAPL)於昨日(1日)美股盤後,公佈去年第四季度,即2024財年Q1業績,期內收入按年升2%至1195.8億美元,高於市場預期,且錄得2022財年Q4以來的首次增長,終結2023財年連續四個季度營收同比下滑的頹勢。



其中每股經調整盈利,按年增16%至2.18元,創歷史新高,同勝市場預期;淨利潤按年增13%至339.2億美元,毛利率為45.9%。此外,蘋果將派息每股0.24美元。儘管如此,貢獻了蘋果約20%收入的大中華區,銷售卻大幅下滑13%至208.2億美元。市場分析指,出於此原因拖累,蘋果盤後轉跌,現挫3%報181美元。



An Apple iPhone 15 advertisement is seen as it officially goes on sale across China at an Apple Store in Shanghai, China September 22, 2023. (REUTERS)