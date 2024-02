據英國《Sky News》報道,連鎖護膚品牌THE BODY SHOP在英國的分店宣布進入破產程序,逾2,000名員工面臨失業。



報道指出THE BODY SHOP在英國擁有約200間分店。為讓門市數量與Lush等競爭對手保持一致,或最多關閉百家門市。目前Lush在英國及愛爾蘭擁有104家門市。

THE BODY SHOP發表聲明指,破產管理者現在會考慮各種方案,為企業找到出路,並會在適當的時候向債權人和員工通報最新情況。該公司補充,公司會繼續營業,確保顧客能夠繼續在店裡或網上買到他們喜歡的產品。」

The Body Shop:People pass a branch of The Body Shop on November 14, 2023 in London, England. Natura and Co is selling the Body Shop chain of stores to private equity group Aurelius as part of a £207 million deal. Aurelia also owns Foot Asylum and catering firm LSG Sky Chefs. (Getty Images)