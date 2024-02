東亞銀行 煥新品牌形象 以「活出每刻」為主題 展現創新變革精神

在現今瞬息萬變的時代,企業必須不斷進化和創新,才能滿足不斷變化的市場需求。植根香港105年的東亞銀行,深知與時並進、虛心聆聽,是推動企業可持續發展的重中之重。該行近年積極推動轉型和創新,為展現當中的努力與成果,以及為品牌注入活力,於去年底(2023年)煥新品牌形象,以溫暖、充滿朝氣和活力的嶄新色調,以及「活出每刻」為主題, 凸顯品牌積極創新與變革的精神,聆聽客戶需要,致力協助他們達至財務健康,讓他們隨心生活,活出每刻。



如太陽般照耀 活出安心每一刻

東亞銀行陪伴香港市民105年,品牌形象深入民心。乍看之下,煥新品牌彷彿沒有改動,但只要細看,煥新的品牌保持了該行「東」與「亞」以及地球儀結合的標誌(logo)和字款,但用上新的顏色,由橙色漸變成黃色,色調呈現出溫暖的感覺,就如太陽Solar一樣照耀著,表達出人情味(warm),而且更加富有時代感(contemporary)和朝氣活力(energetic)。東亞銀行總經理兼集團人事及可持續發展處主管劉月屏女士(Zoe)指出:「我們透過市場調查發現,市民普遍對這個由橙變黃的Solar,反應都很好。煥新品牌讓人耳目一新,卻依然是大眾熟悉的品牌。」從此小小的舉動,彰顯了該行的細心,以及願意接納意見的態度。

東亞銀行煥新品牌形象,保留了一直沿用的標誌,換上活潑的色彩,既令人熟悉,又帶出活力。

同時,品牌亦以「活出每刻」(live every moment)作為標語,有活在當下的意思,但又不盡相同。「在構思標語時,我們都有想過用『活在當下』,但『活出每刻』更具意義。無論在哪一個人生階段,每個人都需要有良好的規劃,要知道如何達致財務健康。」東亞銀行深信,客戶擁有財務健康,才可實現所愛所想,活出每刻。

Zoe 身後的德輔道中33號,展示出東亞銀行由橙色漸變成黃色Solar的煥新品牌形象。東亞銀行第一間客戶經理中心亦設置於該大樓,為業界開啟嶄新的服務模式,成為業界仿傚對象。

保持優良傳統 不斷努力創新

一個品牌能屹立不倒逾一個世紀,絕非易事。東亞銀行憑藉保持優良傳統,同時與時並進不斷積極創新求變,在經營環境、市場競爭和科技發展都瞬息萬變之下,持續發展。「根據去年的市場調查結果顯示,外界對東亞銀行的印象是一家『老牌』和『本地』銀行,覺得我們很可靠,但卻忽略了我們在不斷積極求變。其實我們過去十多年,尤其由2020年開始,投入了很多時間、人力、物力去推動轉型。」

數碼轉型是世界大趨勢。在一月底的亞洲金融論壇上,聯合國可持續發展解決方案網絡主席Prof. Jeffrey D. Sachs的一番話令Zoe印象深刻。他引述哈佛大學進化生物學教授Edward Wilson說︰「邁進21世紀,人類的情感停留在石器時代,許多制度和習俗與中古時代無異,但科技卻是超越得像神一般的存在。」("So we have stumbled into the 21st century with our stone age emotions, our medieval institutions, and our godlike technology.")

Prof. Sachs指出:「每個機構的運作和員工的思維模式都必須改變,才可追得上科技的前進速度,迎接高科技的未來!」AI的興起加上一些不能預料的事,例如過去三年的疫情,令企業也好、個人也好,不能夠再依賴傳統思維,不能夠不變。「員工就算不在辦公室內,企業仍然可以營運。尤其銀行是社會和經濟持續運轉的關鍵,我們不能說因疫情而不營運,所以一定要與時並進。」Zoe說。

五大引擎推動長期持續發展

東亞銀行在轉型路上,透過創新及數碼化(Innovation and Digitisation)、全管道服務平台(Omni Channel Service Platform)、跨地域業務平台(OneBank Seamless Banking)、環境、社會、管治(ESG)以及人才培訓(Talent Development)五大引擎推動東亞銀行長期可持續發展。

其中,創新是重中之中。東亞銀行大力投資在IT和培育相關人才。該行最近更新的 BEA App,提升了開立戶口、流動理財以及日常銀行服務一體化的數碼銀行服務客戶體驗;東亞中國亦推出了新的跨境版手機程式,提高服務效率。在前年於香港觀塘東亞銀行中心設立了BEAST(BEA + Start-ups初創企業)之後,在深圳前海的新大樓亦同樣設有BEAST,與初創企業和金融科技及業內的夥伴合作,開發創新方案,構建一個充滿活力的金融科技生態圈。

位於深圳前海的東亞銀行大廈於早前正式開幕,財政司司長陳茂波先生亦應邀擔任開幕禮嘉賓並參觀大樓設施。

透過數碼轉型,東亞銀行增強了於各市場的服務實力,包括善用全渠道服務平台,將分行重新定位,專注與客戶建立關係。該行於2022 年在中環設立了第一間客戶經理中心,讓客戶經理不用一定駐守在分行,而是有一個嶄新的集中工作空間,能夠按照客戶的需要,隨時安排會面,令此舉成為業內先鋒。

隨著疫後中港往來復常及大灣區持續發展,東亞銀行積極實現OneBank無縫的跨境銀行服務,充分利用中港兩地獨特的「雙平台」,加上在英、美和新加坡的海外分行,為企業及個人客戶提供無縫的在岸和離岸銀行服務。東亞銀行更可為滿足條件的香港永久性居民提供在港辦理見證開立內地II類賬戶。成功啟動賬戶後,客戶可以將戶口綁定內地主要流動支付應用程式,在大灣區購物及支付更為方便。

支持社會可持續發展 培育員工正向思維

ESG是企業的重要投資,不少企業以實現營運淨零排放、融資淨零排放、綠色及可持續金融作為目標,東亞銀行亦不例外。今年東亞銀行成為淨零銀行業聯盟(NZBA)的首個中國成員。除此之外,東亞銀行亦十分重視ESG的另一元素:S。「S就是Social,在此有兩個範疇,一個是我們的員工,我們怎樣照顧到他們的方方面面,另外一邊就是與社會的接軌。」Zoe認為,在S方面除了做慈善及推動CSR,協助及教育客戶維持財務健康,從而促進個人及整個社會的健康亦是重點之一。

在員工方面,東亞銀行持續推行技能提升及再培訓計劃,不但加強在IT方面硬技能的培訓,亦重視軟技能,為員工提供「成長型思維」(Growth Mindset) 及「設計思維」(Design Thinking)培訓,讓他們能以創新的方式解決難題。該行亦會發掘和培育具優秀潛質及能力的中層員工,讓他們參與未來領袖培訓計劃,培養他們的領導才能,可望日後成為部門主管及高級管理人員。東亞銀行2023年的內部流動比率(internal mobility rate)就由一年前的10%上升至14%。

要搶人材 更加要留住人才

除了提供培訓,讓員工提升技能之外,東亞銀行亦十分重視員工的身心健康。位於中環總行及觀塘東亞銀行中心的員工飯堂,會為員工提供免費午餐。此外,該行每年還會在預算裡撥出經費,予各部門為屬下員工舉辦聯誼活動,亦會安排不同類型康體活動,以及文娛活動和慈善活動讓員工及其家人參加。

為慶祝東亞銀行成立105週年而舉辦的BEA Sports Carnival,共有超過4,000位來自本地及海外的員工及其家人參與。

在慶祝成立105週年之際,東亞銀行更特別在西九文化區舉辦BEA Sports Carnival,共有超過4,000位來自本地及海外的員工及其家人參與,「台灣隊贏了最佳服裝獎,他們的裝扮是騎著恐龍!參與的員工都覺得當天安排絕無冷場,玩得很開心,我聽到他們的回饋也很開心。」Zoe笑著分享員工趣事。

台灣隊贏了最佳服裝獎,他們以恐龍的裝扮,與同事一起迎接龍年!

談及與員工一同參與的活動,Zoe面露歡顏。

員工的回饋、企業的聆聽,是邁向成功的重要一環。「很多問題的出現,原因都是在於沒有好好聆聽。」東亞銀行不但在煥新品牌上,會進行市場調查,聆聽客戶與市場的聲音,亦重視員工的聲音,所以會定期進行員工意見調查(employee survey),以不記名方式讓員工積極反映意見。2023年的調查回覆率就達98%,結果顯示,該行在溝通、團隊合作和以客為尊等多個對外對內範疇上都有明顯改善。大多數員工在迎接變革方面都表示相當投入和自信,當中有83%員工認同並相信集團的轉型願景。「如果員工的心態、文化,不是跟著品牌方向走,無論我們如何革新品牌,都是徒勞。」把人才留住、把人才的心留住,企業方得以持續發展邁向下一個里程碑。

