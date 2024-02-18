社會主義思維救房市股市　民營經濟存亡再受考驗｜伽羅華

龍年長假期後，內地股市終於年初十（周一）復市，是有新春假期最遲開的市場。日股及台股開市表現都不俗，日股收穩於38,000樓上，離1989年泡沫經濟晚期的38,915僅差幾百點，台股也一如筆者所料創歷史新高，報18,644點，於是大眾焦點落在A股周一開市上。

春節休市期間，負面消息仍然不斷於耳，摩根士丹利資本國際公司MSCI剔除66家中國公司，部分換入近年增長勢頭趕超中國的印度企業；中證監新官吳清上任三把火，履新首周數以百計證券業罰單已滿場飛，一家前年已經破產、辦事處人去樓空的瑞華會計師事務所被重罰1,783萬元（人民幣．下同），這宗天價罰單盡顯當局雖死必誅的決心，就算清盤企業也要鞕屍追責，只是受會計行專業失職所傷害的投資者似乎還未有交代。

最令人心寒的是，面對跌市贖回壓力，金融機構沽售的功能鍵被失效，導致很多爆倉欠下巨債，數以百計的機構投資者因此倒下，更傳出一些私募大老自殺輕生，其中較知名的是上海「私募股神」曹欣。筆者借此溫馨提醒，生命誠可貴，希望此風在港不可長。

A股呈點穴式喘穩。（資料圖片）

沒大型沽盤 A股呈點穴式喘穩

在國家領導人習近平親自指揮、親自部署，中證監雷厲風行的掃蕩，以及國家隊入場護盤下，內地股市在假前出現反彈，滬綜指由跌穿2,700關被拉升至上望2,900，在沒有大型沽盤下，相信A股呈現「點穴式」喘穩，滬綜指料於2,700與3,000點間波動。中國股市30繁花盡落，應是時候讓制度更優越的社會主義政策來主導中國金融市場。

《華爾街日報》報導，習近平決定以社會主義思維，為內地房市制訂新政策方向，新政目標是將國家補貼出售或租賃的保障房佔內地整體住房的比例，從目前的5%提高至30%以上。值得注意的是，這類保障房以外的市場，仍然有不少央企或國企開發商參與，民營房企的比重大幅減少而已。

據了解，北京救房市與其利用國家隊資金救股市的操作非常類似，中央入市主要買權重股，希望達到拉升指數的效果，所以大升市下，下跌股數較上升股數多出幾千隻，買入股份也多從事國策鼓勵的行業。

民營房企完成歷史任務

若將同樣思維放諸房地產市場，中央救市將集中一線、二線頭城市，對於一些投資過於集中三線或更偏遠城市，當局會從深陷財困的房企無償接收其爛尾項目，將其轉化為可租售的保障房，除非民營房企能自掏腰包完成爛尾樓項目，否則，無論是三線或以上城市，或是投資集中在這些地區的房企，中央都愛莫能助，意味民營房企的歷史任務完成。

今年1月內地房市銷情延續去年的慘淡，中國頭百大房企實現銷售2350.6億元企業層面，按年跌34.2%，按月跌47.9%，單月業績規模創近年新低，所以中央救房市是本著死馬當活馬醫，也是最後的政策手段。

中央會通過向銀行體系劃撥低息專款，為國家隊資金提供接收爛尾項目的開發資金。中國人民銀行的信息顯示，它已將其提供約700億美元資金中的七成劃撥給國開行、進出口銀行和農發行等三大政策性銀行。

救市政策目標有兩方面，一方面吸收內地過剩的房屋供應；另方面，將更多私人房產轉變為國家補貼住房來租售，以幫助實現「共同富裕」目標，讓中國社會更加平等，最好是每位居者都有其房。

就房屋數目而言，實現人人有屋住的目標是有機會達到。（資料圖片）

實現共同富裕 人人居者有其屋

中國目前有30億間空置房，就房屋數目而言，實現人人有屋住的目標是有機會達到。當局於去年10月發布的14號文件，文件要求未來五年在35個人口超過300萬的城市新增約600萬間保障房，政府對那些居民可以用折扣價購買這類保障房設了一些限制，而且這些單位不能在公開市場交易。

究竟以社會主義思維救市會否卓有成效？首先要定義何謂成效，從中央救股市的脈絡，它希望達到維穩的效果，而非保護小股民的權益，新春遇上跌市本身是失面子，就如球王美斯在港欺場，卻在其他地區生龍活虎地踢球一樣，所以當局一定要表達立場。

對於執行政策的內地官員，如何衡量上級交下來的任務是否做得妥當，並不是看官員們的執行能力或責任心，也不是計較政績表現（meritocracy），而是這些官員在執行政策過程是否用盡必要手段，哪怕你完成了任務，但你因時制宜不完全按本子辦事，未來受重用的機會便會打折扣，所以處事時要計政治帳，經濟帳可容後處理。

市場憧憬Nvidia拆股。（資料圖片）

市場憧憬Nvidia拆股 通脹之戰仍膠著

AI晶片巨頭Nvidia本周二（20日）將公布業績，績前股價報727.2美元，過去一年Nvidia股價勁升2.4倍，市值飆升至1.79萬億美元，超過Amazon及谷歌母企Alphabet，僅落後於微軟、蘋果公司及沙特阿美。觀乎近期多隻大型科技股已疲態不露，受巴郡沽蘋果的消息曝光，蘋果股價跌勢已定，若非Nvidia一騎絕塵，納指和標指均難以踰越16,000和5,000兩大關，現在兩者均已達標，除非Nvidia業績有大幅優於市場預期的表現，或是拆細股份，美股掉頭回落已是大概率事件。

美國1月生產者價格指數（PPI）按月增長0.3%，剔除食品、能源和貿易利潤的核心PPI的升幅更達0.6%，為一年來最大，上周二公布的1月美國消費物價指數（CPI）按月升0.3%，創四個月以來最大，按年升3.1%，與上月持平，但高於市場預期。

一般而言，為了剔除季節性因素，比較CPI及PPI是看按年變幅，但今次市場是將CPI與領先指標PPI疊加來看，益增對通脹居高不下的擔心，多名聯儲成員近日力喊大家仍須努力，反映聯儲局打擊通脹之戰尚未到位，看來今年3月和5月減息的機會微乎其微。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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