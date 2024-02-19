高盛再上調標普500目標價4%　料5大個股跑出　看好Nvidia周三業績

高盛再次上調標準普爾500指數預測至5200點，即較上週五（16日）收盤價再看漲4%。本月10日，該指數升穿5000點關口收市，創新高。高盛分析師David Kostin團隊表示，由於最看好信息技術和通信服務行業，料5隻個股有望再跑出，因此整體調高預測，並成為華爾街當前最高目標價。



升價源自看漲5大科技股表現

其將該指數成分公司2024年和2025年每股收益預測，從先前的237美元和250美元，分別上調至241美元和256美元，更直言對於信息技術和通信服務行業，具備擁有更高利潤的憧憬，將成為標普500指數成分股中最強勁的增長板塊。而在「美股七雄」中，包括蘋果、微軟、Nvidia、谷歌母企Alphabet及Meta的5隻股票，都隸屬於該行業。

標普500指數今年以來已上漲4.9%，受聯儲會鴿派政策轉變預期，以及人工智能樂觀情緒提振科技股，彭博數據顯示，2024年該指數成分股利潤料將按年增8.8%。

高盛稱對於信息技術和通信服務行業，具備擁有更高利潤的憧憬，其中包括英偉達。（資料圖片）

聚焦Nvidia財報揭盅

該分析師團隊同時指出，早先的財報季體現出「美股七雄」的基本面強勁，本周三（21日），Nvidia將揭榜財報，如果其財報表現與市場預期一致，則七雄利潤率將按年增加588個基點，收益增長58%。而依據其分析，Nvidia屬於上述5大擁有更高利潤期待的個股。相較之下，該指數中剩餘的493隻股票利潤率下降56個基點，收益挫2%。