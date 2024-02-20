內地客新造保費料達590億超疫前　保監局︰反映香港沒有走資

受到內地經濟待復甦及地緣政治等影響，香港作為中西橋樑角色似乎正弱化，有聲音更認為香港出現走資。保監局行政總裁張雲正表示，去年全年預計錄得內地客新造業務保費約590億元，雖然距離高峰期2016年的737億元仍有距離，但已超越疫情前正常時期，即2017至2019年約400至500億元水平，反映香港沒有「走資」。



張雲正表示，去年全年預計錄得內地客新造業務保費共590億元，已超越疫情前正常時期。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

若果中美息差情況逆轉 資金將會回流內地

張雲正表示，內地客新造業務保費數據反映香港沒有「走資」，而若果中美息差情況逆轉，預計資金將會回流內地。今年來看，若果目前利息及匯率走勢維持，沒有太大波動，包括美國聯儲局預計將於年內啟動的減息步伐不會太快，與中國息差仍存，預計內地訪客新造業務保費達到400億元規模不會太難。

保監局數據顯示，內地訪客新造業務保費去年第三季按季下跌32.9%至150億元，但首三季相關保費仍達468億元。張雲正表示，第三季數據按季錄得下跌主要由於匯率波動，人民幣兌美元貶值，至第四季跌幅已有所收窄。

張雲正表示，保監局的四個執行董事空缺，目前已有一個已填補。（資料圖片）

招聘執行董事進度理想

保費融資方面，高息環境令相關風險增加。張雲正表示，去年首三季內地客保費融資佔新造保費25%，而整體去年新造保費中的保費融資佔比由2022年的43%，下跌至去年的21%，第四季更跌至多年來單季最低水平的9%，反映投保人在高息環境下取態審慎。保監局於2022年及2023年分別收到28總及50宗相關投訴。

張雲正表示，保監局的四個執行董事空缺，目前已有一個已填補，政府上月委任劉中健為執行董事，負責法規及法則。另外兩個包括負責長期業務及一般業務的空缺，預計將於1至2個月內有所公佈，剩下一個空缺主要負責市場行為監管，預計會具備執法功能，類似證監會及金管局也具備執法部門。

料今年繼續錄得盈利

他表示，保監局並會開始有執法工作，已開展相關調查工作，預計今年內就調查及執法行動將有所公佈。相關工作包括現場審查，並會按照現有的法則進行工作，例如檢視保險公司是否由於人力資源錯配等原因，而導致售後服務問題等。

保監局過去兩年預計錄得預算虧損，但最終均錄得盈利，保監會主席姚建華表示，政府基金9.5億元中，目前仍有約6億元儲備，預計2023至2024年仍能錄得盈利，而2024至2025年由於職位增加，料盈利將有所收窄。

前海及南沙等大灣區戰略要地設立保險售後服務中心方面，張雲正表示，目前已進入最後階段。（資料圖片）

前海南沙售後服務中心已進入最後階段

保監局2022年人才流失率高達21%，去年回落至15%，同年職位空缺率為17%，至目前已回落至單位數字9%。張雲正表示，為挽留人才，在可變動薪酬部分，會視乎工作量安排於各部門，同時會改善員工福利。

前海及南沙等大灣區戰略要地設立保險售後服務中心方面，張雲正表示，目前已進入最後階段，相關方案已上交國務院，需要各部委審視，前海及南沙等地需要各自競爭，以爭取率先設立相關中心。該中心主要將充當險企及投保人中介角色，提供保單查詢、管理、續保及索賠服務，目前需要考量包括什麼產品可以在中心處理等。

風險為本資本制度望年內實施

另外，保監局早前就風險為本資本制度（RBC）附屬法例展開公眾諮詢，張雲正表示，目標為今年內能夠實施風險為本資本制度。

本港一直致力爭取跨境保險通，但國家金融監管總局日前表示，跨境保險通指的是港澳保險公司無須在內地設立分公司，可直接向內地居民跨境銷售保險產品，做法與內地法規對境內投保的要求有所衝突，現階段開展試點的時機並不成熟。

張雲正表示，內地保險市場仍在整合中，政策歡迎外資參與收購內地保險公司，相信當局是希望首先處理好市場整合，包括財困及違規公司，故難以在現階段大幅開放市場。而事實上，大部分香港保險公司均已在內地設有分支。