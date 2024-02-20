恒指全日升91點　藥明康德彈近8%　汽車股齊挫、比亞迪跌2%

美股周一華盛頓誕辰紀念日假期休市，歐洲股市個別發展，恒指夜期變動不大。另外，人行將一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.45%不變，五年期貸款市場報價利率從4.20%下調至3.95%。



【16：10】恒指全日升91點

恒生指數升91點，收報16247點，成交769.6億元。科指升0.3%，報3264點。

ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 升0.9%，騰訊 （0700） 跌0.2%。

三桶油向上，中海油 （0883） 升逾3%。車股齊挫，比亞迪 （1211） 跌逾2%，長城汽車（2333）跌近3%。

藥明系走高，藥明康德（2359）升近8%，藥明生物（2269）升近4%。

【15：15】恒指轉升50點

恒指轉升50點或0.31%，報16206點。科指升1點或0.04%，報3254點。

汽車股仍疲弱，但跌幅普遍收窄。

藥明系走高，藥明康德（2359）飆7.5%，藥明生物（2269）升3.3%。

【13：15】恒指午後初段跌63點

恒指午後初段跌63點或0.4%，報16091點。科指跌42點或1.29%，報3210點。

中資電訊股、石油股造好。汽車股持續疲弱，小鵬（9868）挫逾7%領跌

【12：08】恒指半日跌44點

恒指半日跌44點或0.27%，報16111點。科指跌37點或1.17%，報3215點。

電動車股普遍疲弱，小鵬（9868）挫6.8%領跌，蔚來（9866）挫5.1%，比亞迪（1211）挫3.4%，理想（2015）挫3.1%。

三桶油全線向上，中海油領升3%。

【10：02】恒指跌33點

恒指跌33點，報16122點。科指跌1.13%，報3216點。

阿里巴巴（9988）跌0.35%，騰訊（0700）跌近1%，美團（3690）跌0.34%。

汽車股普挫，比亞迪（1211）跌近4%，長城汽車（2333）跌逾3%，吉利（0175）跌近2%。

【09：20】恒指高開66點

恒指高開66點，開報16222點，成交10.6億元。科指升0.7%，報3275點。

人行將一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.45%不變，五年期貸款市場報價利率（LPR）從4.20%下調至3.95%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）升近1%，美團（3690）升逾1%。另外，明日放榜的滙豐（0005）升0.32%。