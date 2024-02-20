官媒評史上最猛降息　LPR降低不負面影響銀行淨息差　可助穩內房

人行旗下媒體《金融時報》再發文，評今日超預期下調5年期貸款市場報價利率（LPR），不會對銀行淨息差產生負面影響，且適度降低居民房貸利率被視為關鍵一招，此次下調有助於內房平穩，促進投資和消費，延續經濟回升向好勢頭。



今日（20日）人民銀行宣佈不對稱下調LPR，5年期LPR降低25個基點至3.95%，1年前LPR則維持3.45%不變。今次降息為去年6月以來首次，幅度之大更被市場視為超預期，為「史上最猛」。



不對銀行淨息差產生負面影響

此前有市場憂慮稱，減息恐影響內銀淨息差，《金融時報》文中指，5年期以上LPR下降主要影響中長期貸款，綜合考慮存款利率的下調，對銀行淨息差不會產生負面影響，能夠較好兼顧了支援實體經濟和銀行健康發展的需要。

官媒指，適度降低居民房貸利率被視為關鍵一招，有利於房地產行業平穩。（資料圖片）

適度降房貸利率 被視為關鍵一招穩內房

官媒文中指，2024年一個重要政策方向，是要推動房地產行業平穩發展，其中適度降低居民房貸利率被視為關鍵一招。隨著5年期以上LPR下行，存量房貸利率也將在重定價日相應調整，可節省房貸借款人利息支出，促進投資和消費。同時，隨著存量房貸利率調整、居民利息支出減少，也有利於居民消費的進一步恢復。

保持較低利率水準 可延續經濟向好勢頭

此外，當前利率水準處於歷史低位，10年期國債利率已下行至2.5%左右，2023年新發放企業貸款加權平均利率為3.88%，按年下降0.29個百分點，創有統計以來新低，個人住房貸款利率同比下降0.75個百分點。因此文中指，在當前有效需求不足和預期偏弱的情況下，保持較低的利率水準，有助於持續支持國民經濟恢復向好。