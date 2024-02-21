恒指全日升255點　恒生績後揚近一成　內房股向好、中海外彈近6%

美股假期後表現乏力，市場對聯儲局提早減息的憧憬轉弱，滙豐（0005） 、恒生銀行 （0011）及東亞銀行（0023）三隻銀行股今日將放榜，關注內地商業房地產業務會否對銀行構成重大撥備，以及留意派息情況。



【16：10】恒指全日升255點

恒指收報16503點，升255點，成交1224億元；國企指數升2.2%，收報5642點；恒生科指升2.7%，收報3351點。

阿里巴巴（9988）升1%，騰訊（0700）升近2%，美團（3690）升近5%。

內房股炒起，世茂（0813）升逾一成，龍湖集團（0960）升近一成，中海外（0688）升近6%。

滙豐（0005）積後挫近4%，恒生（0011）升逾9%，東亞（0023）挫1%。

【13：45】恒指午後現升427點

恒指午後現升427點或2.6%，報16675點。

滙豐（0005）積後挫3.3%；恒生（0011）反升6.2%；東亞（0023）挫1.5%。

ATM全線上揚，阿里（9988）升2%，騰訊（0700）升3%，美團（3690）升幅更勁逾7%。

【12：00】恒指半日升488點

恒指半日升488點，報16735點；科指升4.48%，報3410點。

阿里巴巴（9988）升逾2%，騰訊（0700）升3%，美團（3690）升近7%。

人行五年期LPR下調25點子至3.95%，料可支撐房地產復甦，內房股炒起，世茂（0813）升逾8%，龍湖集團（0960）升一成，中海外（0688）升近6%。

【10：13】恒指轉升

恒指轉升243點，報16491點；科指升1.72%，報3220點。

內房股炒起，世茂（0813）升逾6%，龍湖集團（0960）升近4%，中海外（0688）升逾3%。

另外，藥明康德（2359）、藥明生物（2269）升逾5%。

【09：20】恒指低開64點

恒指低開64點，報16182點；科指跌0.74%，報3240點。

ATM偏軟，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌0.54%。

滙豐（0005）績前升逾1%，恒生銀行 （0011）升0.12%。