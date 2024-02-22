聯想CEO料爆AI PC換機熱　收入回復增長　績後收升逾3%

聯想Lenovo（0992）發佈2023至2024年第三財季業績，季內股東應佔溢利按年跌22.88%至3.37億美元（下同），但收入錄得157.21億元，按年升2.97%，終恢復按年增長態勢。聯想業績發佈後，股價表現造好，收升3.3%報8.8元，摩根士丹利報告就評其業績稱，略勝於預期。



公司董事長兼CEO楊元慶稱，將持續投入混合式人工智能等技術創新，實現人工智能普惠，並稱這場革命已經開始，絕不可滿足於當下的技術，而需使得人工智能可用易用「make AI available and accessible」，料相信下季度收入將錄得可持續性的增長。



堅信AI PC爆換機熱潮

楊元慶指，充分相信混合式人工智能興起，將促進換機熱潮，刺激AI PC人工智能電腦的需求，料至2026年將有逾半數的個人電腦，具備人工智能功能，首席財務官黃偉明則介紹稱，將把握來自混合辦公、混合雲等概念下的強勁需求，並利用聯想這個IP構建解決方案，推動盈利增長。

聯想援引機構數據，料至2026年，將有逾半數的個人電腦具備人工智能功能。（資料圖片）

電腦出貨量恢復增長 錄23.8%市場份額

依據收入分部，其中收入佔比最大的為智能設備分部，其收入按年增7%至123.62億元。楊元慶指，外部挑戰依舊激烈，但該分部營業額重回增長軌道，其中電腦出貨量恢復按年增長，市場份額就有23.8%，實現疫情以來的突破。智能手機出貨量也錄得按年增長32%，超市場25個百分點。方案服務業分部則按年升10%至20.21億美元，營業額、運營利潤皆創歷史新高。

惟基礎設施方案分部，收入呈按年跌勢，季內其分部經營業績錄得3800萬美元的虧損，公司指將盡快恢復按年增長態勢，在存儲設備和人工智慧基礎設施市場方面有望保持全球第三的地位，並加強合作夥伴關係提升競爭力。