信置中期基礎溢利增5%　派息15仙　手持淨現金逾430億

信和置業(0083)公布，截至去年底止計及非現金項目的投資物業重估虧損，中期股東應佔溢利26.16億元，按年增加6.35%。每股基本盈利0.31元，中期息維持派15仙。

期內，收入49.23億元，減少22.87%；股東應佔基礎溢利29.45億元，按年升5.08%；每股基礎盈利0.35元。

信置稱，未來將有多個新項目推售，包括位於中環的ONE CENTRAL PLACE及元朗的柏瓏III，這些項目已取得預售樓花同意書。集團預期，今年將有另外兩個住宅項目獲發預售樓花同意書，分別為油塘通風樓物業發展項目及日出康城第13期物業發展項目。

於去年底，信置擁有淨現金432.98億港元，較去年6月底增長3.1%。

信置主席黃志祥在業績報告表示，對香港地產市場保持審慎樂觀，中期年度內購入三幅土地，應佔樓面面積超過80.6萬平方呎。集團今年將在不斷變化的宏觀環境中保持警惕和敏捷。管理層強調打好基礎、了解客戶需求、堅持可持續發展、追求卓越、提高生產力和效率、控制成本的重要性。集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。