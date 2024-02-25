Nvidia王者地位兩年難撼動　預測市盈率35倍不算貴｜伽羅華

當全世界（包括筆者）都預測Nvidia的季度業績超華麗，沒想到仍然在華爾街炸出個大煱，它季績表現優於任何大行的預測，業績報告前兩日股價更來個欲拒還迎，結果引來大批沽空盤圖個痛快，但痛就有，快樂欠奉，沽空者上周四單日帳輸30億美元，是單日沽空輸鑊金榜排第一。

Nvidia季績雖有超預期表現，但要再推高整個半導體板塊表現，相信難度頗大，考慮到上半年最快減息要到6月或之後，科技股升幅已透支業績超強的表現，若標指回調至4,700點，將是吸納時機。至於剛剛創歷史新高的日經平均指數，在半導體板塊的帶動下，本周有可能突破4萬點關口，上望空間便難有天花板。

Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳一向低調實幹，令人對他印象深刻的只是其Dunhill或Tom Ford的皮大褸，但在AI熱潮冒起之起，他人紅得發紫，風頭想蓋也蓋不住，曝光率已經拍得住科技牛人馬斯克，周五Nvidia市值一度突破2萬億美元，股價高見823.94美元，是全球第四家市值超過2萬億美元的公司，個人身家近700億美元，並多了新朵「AI教父」。

黃仁勳新朵「AI教父」 身家700億美元

Nvidia是AI大潮迄今最大的贏家，沒有之一，但科技領域沒有壟斷，只有創新，誰能保證市場出現另一項替代圖形處理器（GPU）在AI的應用。不過，GPU或者Google的張量處理器（TPU）都能並行運算，運算架構較CPU有先天優勢，而且Nvidia擅於軟件整合，其開發的CUDA應用已經成為數據中心的標配，展望未來兩年，似乎難有人動摇Nvidia的王者地位。

Nvidia季績不詳述，只討論股價貴不貴，公司上季每股經調整盈利5.16美元，假設今年淨利潤按年增長15%，按上周五收報788.17美元計，其預測市盈率約35倍。在納指七雄中，它較蘋果公司、Alphabet及Meta的二字頭市盈率為高，但遠低於Amazon與Tesla，與微軟的相若，以它的產品難有替代來說，Nvidia股價不算貴了。

「AI教父」黃仁勳提到，在2025年之前，他看不到AI晶片需求的盡頭，這句話的意思是，成街都是錢，我盡人事，能執到幾多就幾多，投行也這樣回應，這些錢只有你能賺，你盡量提高產能，股價你就不用操心了。

Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳一向低調實幹。 （Reuters）

AI晶片需求 兩年見不到盡頭

AI教父一句話，令投行界重估整個AI行業的估值，Nvidia的股價自然先被重估，摩根大通上調其目標價從650美元至850美元，稱它為地表最重要股票的高盛上調其目標價至875美元，美銀的為925美元，聽說最高的目標價為1,200美元，即是還有52%上升空間，Nvidia於2021年11月曾經從329美元反覆下跌至2022年10月的120美元，當時不少人討論應否入市低撈，但早知便沒有乞兒。

OpenAI最近在生成式AI的應用再有令人驚喜的表現，它推出由文本生成視頻的超級界面Sora，文本描述可以是一个故事概述、場景描述或是具體的動作指令，所生成的視頻，無論畫質、長度、分鏡及拍攝角度都具一定電影感。

最難得的是，生成式視頻能高像真度模擬客觀的物理世界，OpenAI並將之與以前算力不足時制作的視頻作一比較，也給出一些失敗的例子，讓人們深深感受到生成式AI技術所資訊帶來革命性的影響，意味對AI晶片的火爆需求只是剛剛開始。

超越人類的AI比任何人想像更快到來

有一項名為AI Impacts Wiki的跨學科調查計劃，監察AI科技對人類生活的衝擊，計劃由2018年開始，訪問約2,778名AI研究員，去年底發布最新調查結果，被訪者認為至2047年，有五成機會出現能媲美或高於人類的AI智慧，較2022年底同樣的受訪者預測的2060年提早13年，對勞動力完全自化亦出現提早達標的預測，這意味AI發展速度比較大多數AI專家想像來得更快。

面對AI高速發展，先不論人類會否被AI機器人所淘汰，但肯定某些工種將被AI取代，立竿見影的是我們的學習模式和應該學習哪些知識需要大討論，黃仁勳說大家不用「學電腦」時代已經過氣，生命科學才是未來。這只是可以參考的選項之一，但未開發的科學領域其實不少。

AI研究最快30年被AI本身取代

可以預見，未來文、理、社會科學等界線已逐步模糊，從AI能夠應用在文字、視頻制作等簡單工序，以至匿踪飛機、遠程導彈等軍武開發，AI應用遍及材料學、藥物開發、基因工程、城市管理、基礎建設等跨學科範疇。最重要的是，以往我們並不深度理解的知識，但只要靠死記背誦便能在考試過關，這種單純通過考試來篩選人材已變得意義不大，也未必適應實際的職場需要。

在調查中，受訪者被問到哪些工種會先被取代，包括他們的AI研究工作，他們預計AI研究工作被取代需要30至100年時間，但說到最先被取代的工種，都是一些文字相關的，包括閱讀、錄寫、翻譯和寫作，至2040年或之前，由AI生成的作品會登上《紐約時報》最暢銷小說的排名，同樣，在這之前，受訪者預期由AI生成的歌曲可以進入全球前40大流行榜。不過，在Sora橫空出世後，筆者相信這些都可能在未來幾年發生。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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