Tesla 電動車龍頭地位不保？　細說3大看家本領｜方保僑

非常榮幸獲《HK01》邀請，小弟以後會在「技經四方」這個專欄和大家見面，談天說地。

全球電動車市場競爭進入白熱化階段，去年第四季，比亞迪的全球電動車交付量為52萬輛，而Tesla只有48萬輛。大行分析指Tesla將失去電動車龍頭的地位，進而影響該公司的盈利，但這卻只是非常片面的說法，事實是否如此？

Tesla除了是一間電動車製造商之外，各方面也有深入的研究，例如在自動駕駛技術方面， Tesla已經研究多年，並超越很多傳統汽車公司的技術，而且亦一直鑽研人工智能如何改進自動駕駛，這些是其他傳統車輛製造商無法在短期內匹敵的重點。此外，Tesla的充電技術也有領導性的地位，現時全球很多公司，包括福特 Ford、通用汽車 GM、平治 Mercedes-Benz、日產 Nissan、北極星 Polestar、富豪 Volvo 及 寶馬BMW等品牌，於北美銷售的電動車陸續改用由 Tesla 開發的 NACS 充電制式，這也有賴Tesla在全球各地的充電網絡非常完善，以致其他對手也需利用這個網絡，令Tesla在業內充電技術的領導性地位更加穩固。

Tesla背後有長遠發展計劃，坐擁3大看家本領。（GettyImages）

還有一點，大家可能不知道，其實Tesla開放了很多電動車方面的專利，這也促成了近年中國，甚至世界各地的電動車製造業，為何突然像雨後春筍一般的大爆發。不過我們經常說：「免費的東西，往往才是最貴」，大家不妨參考一下，當年Google在Android的發展上，也曾開放了Android的平台供其他開發者免費使用。多年後，Android這個生態圈發展已非常成熟，就算近年很多廠商希望自行開發作業系統，例如華為自家的鴻蒙作業系統，其實背後仍有很多方面還是依賴Android的技術支撐著。不要小看這些「藕斷絲連」的關係，很多時在生態圈內都會遇上一些專利問題，最終如果不是要對薄公堂，便是要乖乖地支付專利費用。所以Tesla開放了很多電動車的專利權，除了是為業界的發展之外，背後也一定經過商業考慮。

所以單以Tesla一個季度的銷量下降，就斷定Tesla的盈利有問題，似乎有點武斷，況且Tesla創辦人Elon Musk早已在其社交平台宣佈，來年將會有兩款入門級的電動車推出，包括各大品牌在全球都暢銷的小型SUV （傳說中的小型Model Y），兩年內的產量將會超過500萬輛。大家在購買電動車時，除了考慮價格及品牌等因素，也不妨研究這些企業背後的長遠發展計劃。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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