Bitcoin(比特幣)日內高位觸及54,965美元,升穿54,000美元,是2021年十二月以來最高。據Coin Desk數據,最新上漲6.3%,至54,783美元。比特幣相關股今早炒起。



OSL集團(0863)升近14%,報9.21元;新火科技控股(1611)升近7%,報3.43元。

摩根大通日前指出,零售投資者對加密貨幣的需求在2月反彈,並成為推動價格上升的重要因素。

Bitcoin:Souvenir tokens representing cryptocurrency Bitcoin plunge into water in this illustration taken May 17, 2022. (Reuters)