香港1月出口按年升33.6%　輸往內地及印度出口均飆逾5成

政府統計處今日（27日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年1月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升33.6%和21.7%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易流量通常有較大波動。



繼去年12月份錄得11%的按年升幅後，今年1月份商品整體出口貨值為3,887億元，按年上升33.6%，升幅為2021年1月最勁。同時，繼去年12月份錄得11.6%的按年升幅後，今年1月份商品進口貨值為3,851億元，較去年同月上升21.7%。今年1月份錄得有形貿易順差36億元，相等於商品進口貨值的0.9%。

政府指出今年1月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升45.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地（內地）（升54.2%）、印度（升51.0%）、馬來西亞（升48.1%）、台灣（升46.8%）和泰國（升45.6%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是法國（升38.7%）和美國（升11.5%）。另一方面，輸往荷蘭（跌45.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示，今年1月商品出口貨值在去年非常低的比較基數下躍升，部分受農曆新年的時間影響。因此，待有2月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估實際情況。1月輸往內地的出口大幅上升。輸往美國的出口顯著上升，輸往歐盟的出口則下跌。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得上升。

展望未來，環球經濟增長緩慢及地緣政治因素在短期內將繼續影響香港的出口表現。政府會密切留意情況。