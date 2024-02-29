新世界中期少賺13%　中期息派0.2元

新世界（0017）發佈2023至2024財年中期業績，期內股東應佔溢利5.02億元，按年跌12.8%。來自持續經營業務的核心盈利為48.7億元，按年上升12%，其中來自持續經營業務的收入為 170.7億元，按年下跌25%，主要由於香港及中國內地的物業發展入帳減少。



昨日撤辣消息傳出後，新世界一度領漲板塊，升約9%，今日回調，全日收跌2.1%，報9.87元。新世界將派發中期股息，每股0.2元，按年減近6成。



財報指，毛利上升2%至 72.6億港元，主要受惠於 K11 項目中較高毛利的物業投資。其中，香港物業發展收入12.5億元，中國內地物業發展收入為 55億港元。公司持續經營業務的資本支出，行政及其他營運費用分別按年減少約 21%及16%。

香港投資物業收入為17.5億元及分部業績為13億港元，分別按年上升 17%及 19%，主要受惠於K11 MUSEA 人文購物藝術館及 K11 Art Mall 購物藝術館之營運效率及出租率提升。中國內地物業投資收入達到9.3億元，分部業績為4.5億港元，分別按年增長 4%及 3%，投資物業組合內主要項目表現穩健，整體出租率高。

債務淨額與權益比率近50%

截至去年底，公司現金及銀行存款（包括有限制銀行存款）為389.8億元，綜合債務淨額為 1189.2億元，債務淨額與權益比率為 49.9%，較 2023 年 6 月 30 日時之經重列比率及原比率分別增加2.2 及1.2百分點。