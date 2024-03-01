內地2月官方製造業PMI報49.1　勝預期　連續5個月處收縮區間

國家統計局公佈，內地2月製造業採購經理指數（PMI）為49.1，符合市場預期，是連續第5個月位居萎縮區間，比上月下降0.1個百分點。2月非製造業PMI為51.4，勝預期，亦高於上月的50.7。2月綜合PMI為50.9，與此前持平。



此外，2月財新製造業PMI為50.9，勝於預期，較上月升0.1個百分點，連續四個月擴張，高於榮枯線，顯示製造業景氣度持續提升。



內地2月製造業為49.1

從企業規模來看，大型企業PMI為50.4，與上月持平，高於臨界點；中型企業PMI為49.1 ，比上月上升0.2個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為46.4%，比上月下降0.8個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

內地2月製造業採購經理指數（PMI）為49.1，符合市場預期。（資料圖片）

財新PMI連續4個月高於榮枯線

內地2月財新製造業PMI為50.9，高於預期的50.6，較上月升0.1個百分點，連續四個月擴張，高於榮枯線，顯示製造業景氣度持續提升。

從各分項指數來看，2月製造業產出與需求都持續擴張。當月製造業生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間上升，其中新出口訂單指數錄得一年來新高。

國統局：春節假期影響製造業PMI

統計局解釋，2月份，由於春節假期影響，製造業傳統疫情生產淡季，加之防疫平穩轉段後企業員工假期返鄉增加，企業生產經營受到更大影響，製造業市場活躍度整體有所回落，製造業PMI同比上揚。

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