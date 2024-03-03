股市和經濟好　為何大眾未能感受得到?｜伽羅華

一般人若有意投資某地股市，除了留意該國宏觀數據的變化，也會閱覽當地有關民生的報道，你會發覺民眾口中描繪的經濟狀況，往往與你從其他途徑所了解的完全是兩回事。明明股市牛氣沖天，但人們對經濟仍然感到悲觀，擔心當月財政收支達不到平衡，為了上不到樓感到沮喪。

近期日股受國際資金青睞，除中國資金對中港股市失望，報復式湧向日股外，追捧半導體的國際資金、無寶不落的中東資金都來湊湊熱閙，目前日股只差90點便突破4萬點關。然而，當筆者向日本朋友提到日股創新高，問他如何看日本經濟時，朋友說不感覺實體經濟有太大好轉，至少人工沒大加，但物價卻上升，認為這輪股市只是資金帶動，未為經濟帶來實惠。

日股由外資帶動是事實，也可以說是外資對日本公司治理改革有極高期望，歐美投資機構重視公司治理，要求營運要有問責機制和透明度，並且以股東回報和保障股東權益為大前提，所以外資較本土資金對日本企業的盈利能力更加樂觀，投入日股的資金亦更爽手。

日本股市今年屢創新高，其中一個原因是外資入市。（視覺中國）

外資對日企治理改革期望高

日本企業曾經對資本敬而遠之、並且重視社會責任多於股東權益，他們為了不裁員，寧願維持虧損業務，最近這種態度已有改變，日企正在適應資本遊戲的新規則，雖然人們尚未感受到日本經濟正蘊釀翻天覆地的變化，但這種認知是細水長流，好多時當局者迷，旁觀者清。日本人曾經對國際資本深感困擾，它所帶來的泡沫經濟至今仍猶有餘悸，但這種傷痛正逐步被表現強勢的股市所淡化。

同樣，標指與納指亦創下新高，而且美國今年首季國內產毛額（GDP）季增年率報2%，超過市場預期的1.4%，主要來自強勁的消費者支出，尤其是商品（以汽車和零部件為主）和服務（以醫療保健、食品服務和住宿以及其他服務為主）的增長，還有的是美國失業率處於5年來最低水平。如此強勁的經濟增長，已經讓聯儲局有理由加息，但美國人對經濟仍然感到悲觀。

最近一項由美國財政部進行的調查，2023年美國人不僅能夠負擔2019年相同的商品和服務，而且手頭還有1,000美元可以額外消費和儲蓄，因為收入中位數的增速快於物價升幅。然而，CBS的調查顯示，6成人對美國經濟評價是「相當差」或「非常差」。

美國科技股受海外資金歡迎，成為近年美股上升動力。（資料圖片）

科技股財富效應跨地域

股市表現景氣，人們對經濟現狀依然感到不滿，有可能是美股近年升勢由科技股帶動，而這部分股份最受海外資金歡迎，所以科技股上升所造成的財富效應是跨地域，一般美國人401K退休基金表現有進帳，但回報遠遠不及科技股。另外，外資近年流入日股亦破盡紀錄，但日本人出於愛國多投資日債，在日央行可能加息下，這部分退休投資反而有減值風險，也是日本政府要處理的頭痛問題。

其次是生活必需品的價格，當去年全球步出疫倩，消費者開始發覺必需品的價格大升，由於疫情期間政府作出很多補貼，尚未感受通脹壓力，但疫後政府補貼減少，家庭的財務壓力顯現，特別是低下階層對必需品價格變幅非常敏感，哪怕收入上升，但大部分被消費支出所蠶食，所以民眾對生活現狀依然不滿。

日本樓價攀升，截至去年11月首都圈一帶一手樓價按年升37%。（Getty）

美日經濟未惠及大眾 樓價先漲

最後，令消費者最不爽的是買不到自己想買的住宅物業，這種沮喪心態以年青一代最為明顯。目前與房貸利率掛鈎的美國30年期債券利率處於4.33厘水平，30年期按揭利率約7厘，雖然不算高，但已經較3年前的房貸支出高出很多，不是不夠畀首付，就是難以負荷每月供款數目。去年12月美國房價按年升5.5%，連續七個月改寫新高紀錄，令美國人怨氣很深，對經濟不滿有可能影響總統拜登今年11月選情。

事實上，去年11月底止，日本首都圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）的一手樓售價按年漲幅37%，經濟未見實惠，樓價已漲個不停，人們對經濟不滿度又添一筆。

一地股市表現好，人們都未必能從經濟取得實惠，若然經濟發展失衡便更加不滿，這就是不患寡而患不均。香港情況有點墮入這個怪圈中，眼見全球主要股市大升，唯獨是中港股市乏善可陳，同樣其他地區樓市創新高，但港樓價卻未見底，加上政府急於求成，大搞夜繽紛夜經濟，大花筒之餘，也未能刺激經濟，港人對經濟的不滿度可想而知。

政府日前宣布全面撤銷針對住宅樓市的辣招。（蘇煒然攝）

撤辣不能扭轉樓市跌勢

在《財政預算案》公布前，外界原本對派糖紓困不寄與厚望，最關心的是樓市撤辣，其實撤辣本身不是什麼德政，而是辣招稅根本沒存在必要，辣招稅是遏抑樓市炒風，撤辣與否，樓價下跌的大趨勢不改，只是延緩跌勢，搞笑的是財爺陳茂波不忘補句，若樓市再有炒風，不排除再實施辣招稅，真是一位不食人間煙火的港官！

究竟撤辣對樓市有何影響？部分地產商的確對減辣有一定期望，包括恒地在內已經以貼市價推新盤試水，撤辣能否穩定樓市尚要拭目以待，但若以為會令樓市轉勢，便如痴人說夢，當美國利率前景尚不明確，內地經濟下行仍未止血，港樓的價值很難估算。

全撤意味買樓成本減低，原則上會刺激入市意欲，暫且不談SSD和BSD不談，撤銷NRSD能否重新吸引外資（主要是內地資金）入市已經成疑。疫情前，像馬雲與馬化騰這些大伽會投資港樓，但自從香港由治及興，內地富豪因擔心風險已不敢入市港樓，上月馬雲妻子張瑛便斥資3億港元在新加坡核心商業區購入3幢相連街屋，要知道，新加坡徵收高達六成辣招稅，仍然吸引富豪傾囊而出，證明撤辣對樓市轉勢的作用不大。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。