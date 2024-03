加拿大收緊對遊戲行業及虛擬實境(VR)等其他互動媒體行業的外國投資審查。



加國政府引用《加拿大投資法》賦予的權力,將特別針對外國就互動數碼媒體交易的審查。

早前當地已下令內地投資者撤出針對鋰勘探的投資,及禁止華為參與5G網絡投資。

